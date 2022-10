Sony A7R V aggiunge alla gamma Alpha il tracking superveloce dell'intero corpo e i video in 8K

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha presentato la sua ultima fotocamera top di gamma ad alta risoluzione della serie Alpha, e ha molta potenza sotto il cofano.

La A7R V è dotata di un sensore full-frame 35 mm da 61 megapixel simile a quello del suo predecessore, ma con un sistema di elaborazione delle immagini completamente nuovo e un autofocus potenziato dall'AI per renderlo ancora più veloce e intelligente di prima.

Gran parte delle sue nuove funzionalità AI sono interamente costruite per rendere l'autofocus più intelligente. Mentre i modelli precedenti erano in grado di mettere a fuoco e rilevare occhi e volti umani, nonché occhi di animali, il nuovo modello è in grado di rilevare corpi interi e di seguire in tempo reale il movimento di persone o oggetti.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il miglioramento del riconoscimento degli oggetti, unito ai 693 punti di messa a fuoco automatica a rilevamento di fase, consente inoltre di riconoscere, seguire e mettere a fuoco automaticamente automobili, treni e aerei, nonché insetti. In questo modo, qualunque sia il soggetto, la fotocamera può fare la parte difficile per voi e mantenerlo automaticamente nitido e a fuoco, sia che stiate riprendendo video o foto.

Inoltre, se si sta riprendendo una persona che indossa occhiali da sole e si copre gli occhi, la fotocamera è in grado di valutare con precisione la posizione dell'occhio, bloccarlo e mantenerlo nitido.

Se si sta riprendendo un gruppo di persone, è possibile toccare per puntare una persona specifica del gruppo, che rimarrà bloccata anche se altre persone si avvicinano alla fotocamera o entrano nell'inquadratura.

Altri miglioramenti includono un sistema di stabilizzazione interna al corpo macchina a 5 assi e 8 stop per ridurre al minimo il tremolio o i movimenti della mano, oltre alla possibilità di riprendere in risoluzione 8K a 24/25 fotogrammi al secondo.

Il 4K può essere registrato a 50/60p, con un'opzione 4K sovracampionata da 6,2k fino a 30 fotogrammi al secondo.

Il corpo macchina è costruito in lega di magnesio ed è sigillato contro l'acqua e la polvere, con un sistema antipolvere che aiuta a tenere la polvere lontana dal sensore e una funzione che consente all'otturatore di chiudersi automaticamente quando si spegne la fotocamera.

Un nuovo dissipatore di grafite aiuta a dissipare il calore in modo da poter scattare per lunghi periodi senza che la fotocamera si surriscaldi e si spenga. Infatti, è in grado di effettuare 30 minuti di riprese in 8K/24, 10-bit, 4:2:0 prima di richiedere una pausa.

Che cos'è il Pocket-lint daily e come lo ricevi gratuitamente? Di Stuart Miles · 2 febbraio 2022 Pocket-lint daily è una newsletter tecnologica quotidiana curata da Stuart Miles, il fondatore di Pocket-lint. Scopri come ottenerlo ogni mattina.

C'è un nuovo monitor LCD che ruota e si capovolge praticamente in ogni direzione e ha una risoluzione di 2 milioni di punti. Inoltre, è dotata di una nuova interfaccia utente che spinge tutti i dati ai margini e consente di controllare la fotocamera utilizzando i gesti del touchscreen, oltre ai consueti pulsanti e quadranti sul corpo macchina.

Come se non bastasse, c'è una nuova batteria, capace di durare oltre 500 immagini con una carica completa utilizzando il monitor touchscreen. Inoltre, grazie alla compatibilità con USB-C Power Delivery, può essere ricaricata più rapidamente rispetto alla versione precedente.

Nel complesso, si tratta di una fotocamera di fascia alta di Sony davvero notevole. Anche se, come ci si può aspettare, queste prestazioni si sommano a un costo piuttosto elevato.

La Sony A7R V sarà disponibile a partire da metà novembre con un prezzo nel Regno Unito di circa 399 sterline per il solo corpo macchina. Come quasi tutte le fotocamere recenti, è dotata di innesto E, per cui sarà compatibile con tutti gli obiettivi esistenti.

Scritto da Cam Bunton.