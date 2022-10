Sony lancia la videocamera per vlogging ZV-1F con obiettivo ultrawide fisso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha presentato un'altra videocamera per il vlogging nella sua gamma ZV, con un design leggermente diverso dalle altre due.

Si chiama ZV-1F, è dotata di un obiettivo fisso, primario e ultrawide ed è progettata specificamente per chi ama filmare se stesso. L'idea è che si possa riprendere se stessi e allo stesso tempo inquadrare lo sfondo.

Se lo si desidera, è possibile effettuare lo zoom digitale e ottenere comunque una risoluzione 4K mentre si passa da una focale all'altra grazie a una tecnologia che Sony chiama Clear Image Zoom, che essenzialmente ritaglia nel sensore CMOS da 20,1 megapixel.

La fotocamera presenta ancora molti degli strumenti che hanno reso i precedenti modelli ZV ideali per i creatori di contenuti. Rimane l'interruttore per il bokeh dello sfondo, che consente di attivare rapidamente un effetto di profondità naturale con la semplice pressione di un pulsante.

È disponibile anche l'impostazione Vetrina prodotti, che mette a fuoco automaticamente e rapidamente un oggetto se lo si tiene davanti alla fotocamera e torna al viso quando lo si rimuove dalla scena.

Per le riprese in movimento c'è una modalità attiva che stabilizza elettronicamente le riprese per mantenerle fluide mentre si corre/cammina e, come in molte altre fotocamere Sony, c'è la messa a fuoco automatica degli occhi che funziona su esseri umani e animali.

La fotocamera ha anche un vero e proprio schermo ribaltabile e Sony ha ripensato l'interfaccia utente per renderla più intuitiva per chi è abituato a scattare con lo smartphone. Ciò significa che è possibile toccare lo zoom e controllare molte delle impostazioni senza toccare alcun pulsante.

È stata progettata con un prezzo più accessibile, per invogliare gli utenti di smartphone a passare a una fotocamera "vera e propria" e, così facendo, ha perso alcune delle funzioni dei modelli più costosi.

Ciò significa che avrete solo l'autofocus a contrasto, non a rilevamento di fase. Inoltre, è possibile effettuare riprese in 4K solo fino a 30 fotogrammi al secondo (niente 60fps). Tuttavia, nelle impostazioni S&Q è possibile scattare in slow motion fino a 5x e in hyperlapse a 60x.

Il suo corpo ha praticamente le stesse dimensioni della ZV-1, ma pesa 40 grammi in meno, e presenta una luce di conteggio per indicare quando si sta registrando, a cui si aggiunge una cornice rossa intorno al display quando si preme il tasto di registrazione.

Una volta terminato, è possibile trasferire rapidamente le riprese sul telefono per condividerle sui social media utilizzando l'applicazione Sony Imaging Edge Mobile Plus. La videocamera sa quando è orientata in verticale o in orizzontale e ruota il filmato per adattarlo. Inoltre, se lo si desidera, è possibile utilizzarla come webcam. Basta collegarla al laptop e utilizzarla come telecamera di qualità superiore per le chiamate Zoom e Teams.

La Sony ZV-1F sarà disponibile per l'acquisto questo mese e costerà circa 650 euro in Europa, diventando così la telecamera più economica della linea ZV di Sony.

Scritto da Cam Bunton.