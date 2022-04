Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I vincitori del Sony World Photography Awards 2022 sono stati rivelati, con una mostra delle eccellenti fotografie vincitrici e dei finalisti che si può vedere alla Somerset House di Londra dal 13 aprile al 2 maggio 2022.

La mostra presenta oltre 300 stampe, insieme a centinaia di immagini aggiuntive in display digitali. Alcuni dei lavori del fotografo canadese Edward Burtynsky, che ha vinto l'Outstanding Contribution to Photography del 2022, sono anche disponibili per essere visti.

Puoi vedere alcune delle incredibili fotografie che hanno partecipato ai Sony World Photography Awards qui sotto, compresi i vincitori e alcuni dei nostri scatti preferiti.

Milan Radisics dall'Ungheria ha vinto nella categoria Wildlife and Nature per la sua serie The Fox's Tale.

Il fotografo dell'anno è stato assegnato ad Adam Ferguson dall'Australia per la sua serie Migrantes di autoritratti in bianco e nero di migranti in Messico.

Domagoj Burilović dalla Croazia ha vinto la categoria Architettura & Design per la sua serie Dorf.

Il premio Youth Photographer of the Year è stato assegnato a Tri Nguyen dal Vietnam per la sua immagine Under The Moonlight che mostra un giovane uomo che si crogiola nella luce artificiale della luna.

Questo scatto di Tomohiko Funai è stato selezionato per la categoria Motion nella Open Competition.

Nina TBerg è stata selezionata per la categoria Street Photography dell'Open Competiton con questo scatto che ci piace molto.

Lorenzo Poli dall'Italia ha vinto nella categoria Paesaggio per la sua serie Life on Earth.

Shunta Kimura dal Giappone ha vinto nella categoria Ambiente per la sua serie Living in the Transition.

Questo scatto di Isabela Eseverri è stato selezionato per la categoria Motion della Open Competition.

Gareth Iwan Jones ha ottenuto il terzo posto nella categoria Paesaggio per la sua serie Tree by Gareth Iwan Jones.

Alnis Stakle dalla Lettonia ha vinto nella categoria Creative la sua serie Mellow Apocalypse.

Hugh Fox dal Regno Unito ha vinto la categoria Portfolio per la sua presentazione Portfolio.

Adam Ferguson dall'Australia ha vinto nella categoria Ritrattistica per la sua serie Migrantes. Come detto, è stato anche premiato come fotografo dell'anno.

Scott Wilson dal Regno Unito ha ricevuto l'Open Photographer of the Year 2022 per la sua fotografia chiamata Anger Management, che è uno scatto in bianco e nero di un mustang selvaggio che solleva una tempesta di polvere in Colorado.

Ricardo Teles dal Brasile ha vinto la categoria Sport per la sua serie Kuarup.

Adam Pretty ha ottenuto il secondo posto nella categoria Sport con la sua serie Tokyo Twenty Twenty One.

Haruna Ogata dal Giappone e Jean-Etienne Portail dalla Francia hanno vinto la categoria Still Life per la loro serie Constellation.

Oana Baković ha ottenuto il terzo posto nella categoria Wildlife & Nature per la serie Absolute Beginner.

Jan Grarup dalla Danimarca ha vinto la categoria Progetti Documentari per la sua serie The Children of the Financial Collapse in Venezuela.

Lo Student Photographer of the Year è andato a Ezra Bohm dai Paesi Bassi per la sua serie The Identity of Holland.

La serie presenta i residenti di comunità affiatate nei Paesi Bassi che mantengono uno stile di vita tradizionale.

Questo è uno degli scatti presentati da Chris Rosas Vargas per la categoria Studenti.

Le migliori fotocamere DSLR 2022: tutte le migliori fotocamere con obiettivi intercambiabili disponibili per l'acquisto oggi Di Luke Baker · 3 febbraio 2022 Quali sono le migliori fotocamere DSLR? 1. Nikon D850 · 2. Canon 5D Mark IV · 3. Canon 2000D · 4. Nikon D500 · 5. Canon EOS 90D

Vicente Ansola ha vinto la categoria Paesaggio del concorso Open con questo incredibile scatto di girasoli.

Darshan Ganapathy è stato selezionato per la categoria Viaggi nella competizione Open con questo incredibile scatto.

Questa era una delle fotografie inserite da Xu Han dalla Cina nella categoria Studenti.

Per vedere tutte le fotografie vincitrici e le fotografie selezionate, potete visitare il sito web della World Photography Organisation. Puoi anche guardare l'annuncio dei vincitori qui.

Scritto da Britta O'Boyle.