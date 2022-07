Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amiamo il DJI Action 2 grazie alla sua forma minuscola e leggera e all'impressionante modularità magnetica, ed è in forte sconto per il Prime Day.

Nonostante le dimensioni ridotte, l'Action 2 offre una quantità impressionante di funzioni, tra cui la ripresa video fino a 4K 120fps.

Un aspetto che ha preoccupato alcuni utenti è la protezione dal surriscaldamento un po' troppo zelante ma, fortunatamente, DJI ha affrontato questo problema introducendo una cover protettiva resistente al calore che consente di registrare più a lungo.

Questa custodia protettiva è inclusa in tutte le offerte e, per rendere le cose ancora più interessanti, è in offerta sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

La DJI Action 2 è una delle nostre migliori action camera, grazie alle sue dimensioni ridotte può essere montata ovunque e la sua leggerezza permette di non sentirla quasi appesa al casco.

Se state cercando di acquistarne una, questo è il momento giusto, perché non è mai stata offerta a un prezzo così basso.

DJI Action 2 Power Combo UK - ora €239 Se non volete filmarvi da soli, potete fare a meno del secondo schermo e acquistare la power combo al prezzo più basso di sempre, solo 239 sterline. Visualizza offerta

Scritto da Luke Baker.