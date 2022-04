Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Polaroid sta rilasciando due nuove versioni della sua più piccola fotocamera istantanea, la Go. Significa che puoi prendere la fotocamera con un guscio rosso o nero per un look completamente diverso mentre scatti.

Con l'originale colorway bianco, ora ce ne sono tre tra cui scegliere, ma in tutti i casi, il vero punto focale è quanto sia impressionantemente piccola la fotocamera.

Polaroid sta anche espandendo la gamma di accessori che si possono abbinare alla Go, compresa la nuova pellicola istantanea con bordi neri che darà un aspetto molto diverso a qualsiasi cosa si stia scattando.

C'è anche una nuova serie di filtri per le lenti, per permetterti di aggiungere una distorsione di colore al tuo scatto senza troppi problemi, qualcosa che prima non eri in grado di fare. Offrono tinte blu, rosse o arancioni, sbloccando un sacco di possibilità creative.

La pellicola che una Polaroid Go sputa fuori è assolutamente minuscola, quindi non sarà per tutti i gusti, ma ci siamo davvero divertiti ad usarla per quanto sia conveniente la fotocamera rispetto ad ogni altra opzione istantanea.

Essere in grado di metterla davvero in tasca è una vera manna, trasformando la fotografia istantanea da qualcosa che può avere bisogno di una certa impostazione a un evento davvero estemporaneo.

squirrel_widget_5898592

Le migliori fotocamere DSLR 2022: tutte le migliori fotocamere con obiettivi intercambiabili disponibili per l'acquisto oggi Di Luke Baker · 26 aprile 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.