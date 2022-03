Polaroid e Nike SB si uniscono per una bella scarpa da pattinaggio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Polaroid ha collaborato con Nike SB (questa è la sezione skateboard) per lanciare una nuova scarpa dall'aspetto davvero adorabile, la Nike SB Dunk Low Pro Polaroid.

È una bella scarpa da pattinaggio bassa, con lo swoosh Nike ricreato nelle tonalità arcobaleno del famoso logo della Polaroid, creando un contrasto davvero piacevole con il nero della scarpa.

Polaroid ha anche altro da dire sulla scarpa e rilascerà un video in vetrina a riguardo all'inizio di aprile, prima che venga messa in vendita il 4 aprile.

Come gli sneakerhead saranno abituati, sarà un lancio piuttosto esclusivo, acquistabile solo tramite l'app SNKRS e in alcuni negozi di skate ancora senza nome qui nel Regno Unito. Costerà anche £ 109,95, quindi non la scarpa da skate più economica in circolazione.

Sarà uno dei più unici, però, e rappresenterà una bella squadra tra un grande fotografo e la cultura dello skate. Anche Polaroid non ha avuto paura di provare cose nuove di recente, come dimostrato dalla sua fotocamera istantanea Now Plus , che si collega al telefono per ulteriori controlli e personalizzazioni.

Scritto da Max Freeman-Mills.