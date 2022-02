Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La Panasonic GH5 è stata la fotocamera di riferimento per un gran numero di creatori di contenuti sin dal suo lancio nel lontano 2017 .

Ora possiamo finalmente vedere il suo successore, il GH6. Dotato di un nuovissimo sensore da 25,2 MP, video 5,7K 30P ProRes 4:2:2 e nessun limite di registrazione.

Gli utenti Lumix saranno lieti di vedere che la fotocamera rimane una parte dell'ecosistema Micro Quattro Terzi , quindi gli utenti GH5 che desiderano aggiornare possono portare con sé i loro obiettivi.

Il GH6 ha un monitor LCD touchscreen estraibile da 3 pollici sul retro e lo stesso mirino OLED da 3,68 milioni di punti che si trova sul GH5.

La nuova fotocamera è dotata di qualcosa che Panasonic chiama Dynamic Range Boost, che utilizza circuiti intelligenti e una robusta elaborazione integrata per creare un'immagine a gamma dinamica più elevata.

La funzione Dynamic Range Boost riduce anche il rumore e migliora la qualità dell'immagine con impostazioni ISO elevate.

Tutta questa elaborazione richiede molto raffreddamento, tuttavia, ed è per questo che il GH6 è dotato di una ventola di raffreddamento attiva per mantenere le cose senza intoppi.

Panasonic ha posto molta enfasi sui nuovi codec supportati, in particolare sulle numerose versioni di ProRes offerte.

Poiché questi nuovi codec più pesanti richiedono velocità dati molto più elevate per l'archiviazione, è stato aggiunto uno slot CFexpress. Molti dei nuovi codec richiederanno la scrittura sulla scheda CFexpress poiché le schede SD non saranno in grado di tenere il passo.

C'è una porta USB-C 3.2 integrata e Panasonic prevede di consentire la registrazione su un SSD esterno tramite un aggiornamento del firmware, che sarebbe probabilmente l'opzione più economica.

Le migliori fotocamere DSLR 2022: tutte le migliori fotocamere con obiettivi intercambiabili disponibili per l'acquisto oggi Di Luke Baker · 3 febbraio 2022 · Quali sono le migliori fotocamere DSLR? 1. Nikon D850 · 2. Canon 5D Mark IV · 3. Canon 2000D · 4. Nikon D500 · 5. Canon EOS 90D

Sfortunatamente, il sistema di messa a fuoco automatica rimane basato sul rilevamento del contrasto, quindi gli utenti di GH5 che sperano in un enorme aumento delle capacità di messa a fuoco automatica potrebbero rimanere un po' delusi.

Il GH6 è ora disponibile per il preordine al prezzo di $ 2.200 per la variante solo corpo.

squirrel_widget_6602366

Scritto da Luke Baker.