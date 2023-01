Nintendo collabora con Fujifilm Instax per il divertimento di Splatoon

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nintendo non si allea con chiunque, ma ha deciso che il marchio Instax di Fujifilm è abbastanza interessante da giustificare una partnership dall'aspetto interessante.

Il lancio chiave è una nuova applicazione, Fujifilm Instax Mini Link per Nintendo Switch, che consentirà agli utenti di stampare facilmente gli screenshot di Switch utilizzando una stampante Mini Link o Mini Link 2. Non si tratta solo di stampe, però, ma anche di un'applicazione che consente di stampare le immagini di un'altra console.

Ma non si tratta solo di stampe: sarà possibile aggiungere cornici e filtri basati sui giochi Nintendo, da Animal Crossing: New Horizons a Splatoon 3.

Quest'ultimo titolo è il più centrale, a quanto pare, perché è in uscita una nuova versione della Instax Mini Link 2 che include un'impugnatura in silicone a tema Splatoon 3, simpatica e divertente.

L'app verrà lanciata solo il 19 gennaio 2023 sia per iOS che per Android, mentre il bundle con la custodia Splatoon 3 costerà un po' di più della fotocamera normale, a 129,99€.

Ciò significa che probabilmente ne vale la pena solo per i grandi fan di Nintendo, anche se la custodia potrebbe offrire una protezione aggiuntiva se si intende utilizzare la stampante quando si è in giro.

Avendo usato la Mini Link 2 per alcuni mesi, si tratta di un modo piuttosto elegante per ottenere stampe Instax un po' più affidabili di una vera fotocamera istantanea, ed è abbastanza piccola da essere davvero comoda da riporre o mettere in valigia per i viaggi.

Scritto da Max Freeman-Mills.