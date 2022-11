Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ogni anno il Concorso Internazionale Piccolo Mondo ospita alcune immagini di fotomicrografia davvero impressionanti che ci stupiscono, ci meravigliano e ci lasciano a bocca aperta.

Il concorso si svolge dal 1975 e nel corso degli anni sono stati premiati alcuni incredibili vincitori. I lavori di quest'anno sono davvero incredibili e abbiamo selezionato per voi alcuni dei più interessanti. Vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla galleria completa dei vincitori e delle opere di quest'anno.

Cardiomiociti umani (cellule cardiache)

Molte di queste immagini fotomicrografiche sono affascinanti e aprono gli occhi perché offrono una nuova visione, probabilmente mai vista prima, di qualcosa che probabilmente si incontra nella vita quotidiana.

In questo caso, l'immagine è quella di una cellula cardiaca umana. È stata scattata da Hui Lin e dal dottor Kim McBride del Nationwide Children's Hospital di Columbus, Ohio, USA. È stata selezionata come vincitrice del 20° posto dei premi di quest'anno.

Questa immagine è stata realizzata con un ingrandimento di 60 x e con la tecnica di imaging a fluorescenza. Questa tecnica utilizza un'illuminazione ad alta intensità per eccitare le molecole fluorescenti, ottenendo così lunghezze d'onda maggiori e splendide immagini come questa.

Biofilm batterico su una cellula della lingua umana

Alcune di queste immagini appaiono belle, colorate e intriganti. Poi si scopre cosa sono e si vorrebbe non averle viste.

Questa, ad esempio, è un'immagine del biofilm batterico su una cellula della lingua umana. Ora immaginate com'è fatta la vostra lingua, poi andate a darle una bella spazzolata.

Questa immagine Confocal ha ottenuto il 19° posto ai premi di quest'anno.

L'intestino di un pesce zebra

Ecco un'altra vista colorata che difficilmente indovinerete di cosa si tratta. Si tratta di una vista ingrandita 60 volte dei globuli bianchi nell'intestino di un pesce zebra. Curiosamente bella.

Sabbia dell'Alaska

Ci piace molto quando queste immagini di fotomicrografia ci mostrano la bellezza del mondo. A volte si tratta di semplici dettagli in cose che normalmente non vedremmo mai così da vicino. Questa è sabbia vista con un ingrandimento di 10 volte, eppure sembra una gemma colorata.

Reti di vasi sanguigni

Questa è un'altra di quelle belle immagini che, in realtà, sono decisamente sgradevoli quando si scopre di cosa si tratta. Si tratta di una vista colorata, ingrandita 10 volte, delle reti di vasi sanguigni nell'intestino di un topo.

Questa immagine, realizzata da Satu Paavonsalo e dal dottor Sinem Karaman dell'Università di Helsinki, è stata selezionata come terza classificata per il concorso di quest'anno.

Muffa di melma

Sembra che la muffa sia una di quelle cose che affascinano quando la si guarda da vicino. Colorata e intricata nei suoi minimi dettagli.

Questa immagine fotomicrografica ha richiesto l'uso di luce riflessa e di stacking di immagini, ma i risultati sono davvero incredibili.

Se vi piace l'aspetto di questa, ci sono molte altre immagini di muffe degli anni precedenti che vale la pena guardare.

Candela al carbonio

Questa vista ipnotica mostra le particelle di carbonio incombuste che si liberano dallo stoppino di una candela. Il livello di dettaglio di queste riprese ravvicinate è impressionante, anche con un ingrandimento di sole 2 volte e mezzo.

Una mosca e uno scarabeo tigre

La foto classificata al 10° posto nel concorso di fotomicrografia mostra una veduta di una mosca che cade preda di uno scarabeo tigre.

Queste vedute ravvicinate degli insetti sono affascinanti per i dettagli intricati, come i minuscoli peli e persino le linee degli occhi.

Osso di dinosauro agatizzato

Le ossa di dinosauro sono già di per sé impressionanti, ma se le si osserva da vicino, come in questa vista ingrandita di 60 volte, si possono vedere dettagli ancora più incredibili.

Colon umano

Questa è una vista colorata di ciò che sembra qualcosa di floreale, ma in realtà è un colon umano. È stata scattata con una tecnica di fotografia Brightfield a un ingrandimento di 20 volte.

Larva di moscerino

Questa immagine di fotomicrografia è stata catturata utilizzando la luce polarizzata e mostra una larva di moscerino raccolta da uno stagno d'acqua dolce. Questo tipo di fotografia rende queste creature più attraenti e meravigliosamente colorate.

Una cellula che si divide

Con un ingrandimento di 60 volte, si possono persino vedere i dettagli di ciò che accade quando una cellula si divide. Non è certo una cosa che si può osservare facilmente nella vita di tutti i giorni.

Una lesione cerebrale traumatica

Se doveste immaginare l'aspetto di una lesione cerebrale, siamo certi che non pensereste che sia così colorata o curiosa.

Questa è un'intrigante veduta della corteccia sensomotoria murina dopo una lieve lesione cerebrale traumatica in un topo transgenico. È stata scattata dal dottor Andrea Tedeschi della Ohio State University e selezionata al 33° posto dei premi di quest'anno.

Uovo di farfalla

Le farfalle sono già abbastanza impressionanti, ma avete mai visto le loro uova ingrandite in questo modo? Questa immagine è stata vista con un ingrandimento di 10 volte con una tecnica di impilamento delle immagini per mostrare la bellezza della natura anche sulla scala più piccola.

Antica formica alata

Questa vista potrebbe non essere ingrandita come le altre dell'elenco (o della galleria), ma di certo non è meno impressionante.

Si tratta di un'immagine ravvicinata di una formica alata che è rimasta intrappolata nell'ambra per circa 20 milioni di anni. Incredibile.

Formica

Non abbiamo mai pensato che le formiche fossero terrificanti. Questa immagine, però, potrebbe farci cambiare idea. Una visione molto ravvicinata e personale del volto di una formica la fa sembrare inquietantemente malvagia.

Punta per trapano dentale

Se già non amate andare dal dentista, questa immagine probabilmente non vi aiuterà. Si tratta di una visione ingrandita quattro volte della punta di un trapano di un dentista che è stata incrostata di scaglie di diamante.

Ragno che salta

La maggior parte delle persone direbbe che i ragni non sono carini. Anche se non siete aracnofobici, probabilmente non vi piacerebbe coccolare un ragno, ma questo piccolo è sicuramente fotogenico.

Scritto da Adrian Willings.