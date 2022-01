Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Leica ha introdotto l'ultima generazione del suo telemetro M.

Il nuovo modello, chiamato M11 , assomiglia molto all'M10 , con il suo più grande aggiornamento essendo un nuovo sensore CMOS full-frame retroilluminato da 60 megapixel che cattura 14 stop di gamma dinamica a piena risoluzione. L'M11 consente inoltre di acquisire file RAW a 36 o 18 megapixel. Le dimensioni dei file vanno da 70 MB a 120 MB per un file DNG RAW da 60 megapixel, mentre l'impostazione da 18 megapixel può ridurre fino a 20 MB per immagine.

Leica ha incluso un filtro UV ultrasottile sopra il suo nuovo sensore, che apparentemente si tradurrà in una riproduzione del colore più naturale.

Altre caratteristiche includono un mirino ottico e un luminoso schermo LCD da 3 pollici sul retro per accedere ai menu e utilizzare il live view.

La gamma ISO parte da 64 e arriva fino a 50.000, e la pastella è del 64% più grande dell'M10. Può durare fino a 700 acquisizioni utilizzando la visualizzazione live sul display posteriore o 1.700 quando si utilizza il telemetro. C'è anche una porta USB-C per il trasferimento dei dati, anche da iPhone e iPad.

Leica ha anche integrato nella fotocamera 64 GB di spazio di archiviazione, oppure puoi scegliere di salvare le immagini su una scheda SD.

In termini di design, il modello argento ha una piastra superiore in ottone, mentre quello nero ha una più leggera in alluminio. Un'altra differenza fondamentale tra l'M11 ei suoi predecessori è la mancanza della piastra inferiore della Leica, che fornisce l'accesso diretto alla batteria dell'M11, all'alloggiamento della scheda di memoria e alla porta USB-C.

Sensore di immagine full frame da 60,3 megapixel

Schede SDXC UHS-II (supportate fino a 2 TB)

Memoria interna da 64 GB

Ricarica batteria USB-C e trasferimento dati

Compatibilità con obiettivi con innesto Leica M

Peso 540 g (modello nero con batteria)

Mirino ottico a telemetro

Display LCD da 2,95 pollici

Velocità ISO da 64-50.000

Tempo di posa da 1 ora a 1/16.000 (con otturatore elettronico)

Modalità burst a 4,5 fotogrammi al secondo

Batteria da 1.800 mAh

L'M11 è il primo della nuova linea di fotocamere della serie M, con l'azienda che annuncia solo questo modello a partire da ora. Ma Leica ha detto che l'M11 è ora disponibile (a partire dal 13 gennaio 2022), con un prezzo di $ 8.995. Puoi acquistarlo presso i rivenditori autorizzati Leica come B&H.

Scritto da Maggie Tillman.