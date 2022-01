È tutta una questione di prospettiva con queste foto da smartphone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Yahav Draizin è un talentuoso creatore e proprietario di un'agenzia pubblicitaria che porta il mondo digitale in quello reale con solo uno smartphone (o due) e un occhio per la prospettiva.

Usando il suo telefono abbina immagini popolari che riconoscerai con oggetti del mondo reale. Con un pizzico di prospettiva, crea l'illusione che i due mondi si stiano scontrando in modi davvero interessanti.

Abbiamo raccolto alcune delle sue brillanti immagini per il tuo divertimento. Consigliamo inoltre vivamente di controllare il suo account Instagram per ulteriori informazioni in futuro.

Chi ha bisogno di Photoshop? Con una piccola prospettiva, puoi semplicemente dare vita alla famosa immagine di Abbey Road dei Beatles.

Harry Potter ha avuto un piccolo incidente e ha schiantato la sua scopa nel terreno. Uff. Farà male.

Forest Gump è ora evocato come per magia seduto su una panchina a contemplare la vita. Il bambino seduto vicino spera chiaramente in uno spuntino subdolo.

Con questo, goditi l'idea di un'azienda automobilistica che utilizza una zebra allegra come logo del marchio anziché uno stallone. Certo potrebbe non avere la potenza ma potrebbe compensarlo con i galoppo delle zebre.

Qui Yahav Draizin ha dato vita al classico sfondo di Microsoft Windows. Dobbiamo ammettere di essere rimasti sorpresi perché non è la stessa area ma è comunque del tutto convincente.

Immagina la scena se King Kong fosse libero sull'Empire State Building e tu fossi lì per scattare una foto. Sarebbe stato ancora più interessante se nessun altro l'avesse notato e l'ambiente fosse così calmo.

Austin Powers potrebbe aver guidato una Jag, ma ciò non impedisce a questa immagine di essere allo stesso tempo convincente e divertente.

Uno dei dipinti a olio più famosi dell'età moderna americana, American Gothic, ora presenta la coppia di cartoni animati più famosa d'America.

Abbiamo già visto questo dipinto usato in modi divertenti, ma questo è altrettanto buono.

Questo panda non è particolarmente colpito dai bambini che si tamponano, ma siamo sicuramente colpiti dalla foto risultante.

Le migliori fotocamere DSLR 2022: tutte le migliori fotocamere con obiettivi intercambiabili disponibili per l'acquisto oggi Di Luke Baker · 11 novembre 2021 La nostra guida alle migliori fotocamere DSLR disponibili in questo momento. Che tu sia principiante, intermedio o professionista, APS-C o full frame,

Con questa foto, vediamo l'illusione che il Big Ben sia stato replicato a Tel Aviv. Anche da questo punto di vista si adatta perfettamente.

Dal mondo di Spongebob Square Pants arriva il signor Krabs che entra nel nostro mondo con uno sguardo scioccato sul viso. Possiamo solo immaginare cosa ha visto per causare questa espressione.

Sappiamo che Tom Cruise fa tutte le sue acrobazie o almeno questo è ciò che siamo stati portati a credere. Qui Yahav Draizin ha fatto sembrare che dopotutto fosse tutto solo un lavoro da schermo verde.

Non scattare fotografie vicino alle linee ferroviarie. È pericoloso. Tuttavia, ci godiamo la prospettiva di questo, come se Van Damme fosse solo impegnato a posare per le foto sui binari.

Anche se lo sfondo potrebbe essere spento, il posizionamento di questa immagine del tizio e di una giovane bombetta crea una foto divertente e convincente.

Anche se ancora una volta lo sfondo potrebbe non corrispondere, il divano quasi lo fa e possiamo felicemente immaginare Ted seduto su questo divano. Ma avrebbe un'influenza terribile su qualsiasi bambino piccolo con cui ha trascorso del tempo, quindi non possiamo perdonarlo.

Scritto da Adrian Willings.