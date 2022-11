La GoPro Hero 11 Black Mini è in spedizione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La GoPro Hero 11 Black Mini, come suggerisce il nome, è una versione miniaturizzata dell'ultima action camera di punta del marchio.

Il lancio era inizialmente previsto per ottobre, ma i ritardi hanno fatto slittare il lancio. Da oggi, però, la videocamera d 'azione è finalmente in vendita.

La GoPro Hero 11 Black Mini è essenzialmente la stessa videocamera della sorella più grossa, solo che gli schermi sono stati rimossi per ridurre le dimensioni e aumentare la durata.

Questo rende la Mini ideale per applicazioni come i droni FPV, dove non si cerca di inquadrare l'inquadratura, ma ci si preoccupa di peso, dimensioni e robustezza.

Un'altra differenza fondamentale è che la batteria è integrata e non rimovibile, tuttavia GoPro afferma che utilizza ancora la nuova tecnologia della batteria Enduro, che garantisce buone prestazioni anche a basse temperature.

La Hero 11 Black Mini aggiunge anche un'ulteriore serie di linguette di montaggio sul retro della videocamera, il che significa che può essere montata in un'ampia varietà di posizioni.

Utilizza lo stesso sensore 8:7 della Hero 11 Black, consentendo il blocco dell'orizzonte a 360 gradi, il reframing dell'inquadratura e la nuova lente digitale HyperView.

Poiché non ci sono schermi veri e propri, è necessario abbinare la videocamera all'app GoPro Quik per accedere alle impostazioni più avanzate. Tuttavia, se si è abbonati a GoPro, la videocamera è in grado di caricare automaticamente i video highlight modificati sul cloud ogni volta che viene collegata alla presa di corrente.

La GoPro Hero 11 Black Mini è disponibile a 299,98 dollari per gli abbonati GoPro, mentre il prezzo di listino normale è di 449,98 dollari.

È disponibile da oggi sul sito web di GoPro, a cui seguiranno altri rivenditori.

Scritto da Luke Baker.