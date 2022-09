Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - GoPro ha presentato la sua ultima action camera, la Hero 11 Black, disponibile in tre versioni.

La Hero 11 Black ha lo stesso telaio della Hero 10 Black, ma sarà disponibile anche una nuova versione più piccola senza schermo, la Hero 11 Black Mini.

Il marchio vende anche un bundle Creator Edition, che include un'impugnatura a batteria con pulsanti integrati, un microfono direzionale e una luce LED.

Tutte e tre le varianti offrono le stesse caratteristiche e specifiche, solo che la Mini ha una batteria non rimovibile con una capacità leggermente inferiore.

La caratteristica principale della Hero 11 Black è il sensore 8:7 da 1/1,9 pollici più grande, che consente nuove modalità di ripresa e foto da 27 MP.

Inoltre, per la prima volta è in grado di catturare il colore a 10 bit, che equivale a 64 volte più colori rispetto ai video standard a 8 bit.

Si tratta di una novità importante per tutti coloro che amano classificare i propri filmati in base al colore, in quanto consente di spingere ulteriormente il video senza introdurre artefatti.

GoPro ha introdotto un nuovo obiettivo digitale con un FOV ancora più ampio di SuperView, chiamato HyperView. Nel frattempo, le riprese SuperView sono state estese a più risoluzioni e possono essere utilizzate a 5,3K 60fps e 4K 120fps.

HyperSmooth è stato ulteriormente migliorato su questo modello e 360 Horizon Lock aggiunge nuove funzionalità che prima erano possibili solo con il Max Lens Mod.

La batteria Enduro di GoPro, per riprese prolungate in condizioni di freddo, è ora inclusa nella confezione dei modelli standard e creator edition.

Il marchio ha anche introdotto uno schema di menu semplificato opzionale per i nuovi arrivati, che elimina alcune difficoltà nelle riprese.

Questa versione porta anche nuove funzioni di archiviazione cloud con caricamento automatico e clip highlight generate dall'intelligenza artificiale per gli abbonati GoPro.

La Hero 11 Black e la Creator Edition sono disponibili da oggi, mentre la Mini sarà lanciata il 25 ottobre. I prezzi sono i seguenti:

La GoPro Hero 11 Black viene venduta a 499,99 dollari/£ 499,99 o 399,98 dollari/£ 399,98 per gli abbonati GoPro.

La GoPro Hero 11 Black Creator Edition costa 699,99 dollari/£699,99 o 579,98 dollari/£579,98 per gli abbonati.

La Mini, al momento del lancio, costerà 399,99 dollari/£399,99 o 299,98 dollari/£299,98 per gli abbonati.

Scritto da Luke Baker.