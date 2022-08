Le immagini del design della GoPro Hero 11 Black trapelano

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alcune cose sono più affidabili di altre nel mondo delle action camera, e il fatto che GoPro stia lavorando a una nuova versione della sua principale videocamera Hero è quanto di più concreto possa esistere.

È passato un anno dal lancio della Hero 10 Black, che ha portato con sé alcune gradite novità ma un design piuttosto riconoscibile, e dalle ultime fughe di notizie sembra che quest'anno ci aspetta una corsa simile.

WinFuture è entrato in possesso di una serie di rendering della GoPro Hero 11 Black, da diverse angolazioni, e sembra che anche questa volta non ci sia un grande rinnovamento.

Infatti, il design della videocamera, se queste immagini sono accurate, sembra non essere cambiato minimamente, suggerendo che GoPro si sia ancora una volta concentrata sui cambiamenti sotto il cofano.

È possibile che l'unità sia dotata di un nuovo sensore, il che comporterebbe ovviamente un cambiamento piuttosto significativo, ma anche se non fosse così, GoPro potrebbe fare molto dal punto di vista del software, compresi nuovi formati come l'HDR o potenzialmente una maggiore capacità di memorizzazione o di elaborazione.

Per il momento, però, dovremo aspettare qualche notizia ufficiale o una fuga di notizie che fornisca maggiori dettagli sulle effettive capacità tecniche della videocamera. Chi spera in un nuovo look, tuttavia, potrebbe voler rivedere le proprie aspettative.

Scritto da Max Freeman-Mills.