Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - GoPro ha annunciato una nuova aggiunta alla sua gamma di telecamere, e questo è un po' diverso dai suoi sforzi precedenti. Si chiama Hero 10 Black Bones, ed è progettata principalmente per l'uso come telecamera FPV per i droni.

In un sacco di modi, la Hero 10 Black Bones è una versione spogliata e più leggera della Hero 10 Black, ma con prese d'aria per il raffreddamento che dovrebbe aiutare a registrare a risoluzioni e frame rate più elevati.

L'edizione Bones della Hero 10 Black pesa solo 54 grammi, rendendola la videocamera GoPro più leggera mai realizzata, rendendola ideale per il montaggio sulla parte anteriore di un drone.

Come la normale Hero 10 Black, le immagini e le funzioni sono alimentate dal processore GP2, che offre video fino a 5K 4:3 a 30 fotogrammi al secondo, video 4K a 60 fotogrammi al secondo o video 2.7K fino a 120fps.

Il GP2 di GoPro abilita anche la super impressionante funzionalità HyperSmooth che utilizza algoritmi e stabilizzazione elettronica per rendere le tue riprese davvero fluide.

Come con qualsiasi GoPro, è possibile controllarla utilizzando i due pulsanti sulla fotocamera, o utilizzare l'applicazione Quik per smartphone, GoPro 'The Remote' o anche il trasmettitore di un drone. È un sistema "bring your own battery", ed è compatibile con le batterie esistenti del drone.

Si monta sul tuo drone usando una singola vite, o puoi usare l'adattatore opzionale che viene spedito con esso nella scatola, permettendoti di montarlo sugli accessori e supporti di montaggio esistenti di GoPro. Utilizza anche il connettore standard dell'industria FPV, permettendo una facile configurazione per quelli con droni compatibili.

GoPro Hero 10 Black Bones sarà disponibile negli Stati Uniti per 399 dollari con un abbonamento GoPro di 12 mesi incluso - o 499 dollari senza - direttamente da GoPro. Attualmente non ci sono piani per il lancio al di fuori degli Stati Uniti.

Scritto da Cam Bunton.