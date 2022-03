Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - GoPro ha annunciato un nuovo pacchetto per la sua fotocamera di punta Hero 10 Black , chiamato Creator Edition.

Il set comprende il Media Mod , il Light Mod e un nuovissimo accessorio, la batteria Volta e l'impugnatura del telecomando.

La Volta ha una batteria integrata da 4900 mAh che si combina con la batteria standard di Hero 10 per triplicare la durata della batteria della action cam .

È dotato di pulsanti integrati che consentono il controllo delle funzioni principali della fotocamera quando viene utilizzata come maniglia o stick per selfie.

Tuttavia, può anche controllare la fotocamera in modalità wireless, quindi se si stacca il Volta può essere utilizzato come telecomando.

L'impugnatura ha anche due gambe che si ripiegano per creare un piccolo treppiede , è un piccolo accessorio piuttosto versatile,

Come con quasi tutti i prodotti GoPro, la nuova impugnatura è resistente agli agenti atmosferici e robusta.

Sebbene sia progettato per Hero 10, funzionerà anche con Hero 9 ed è in grado di caricare qualsiasi dispositivo USB-C , come lo smartphone o una GoPro Max , ad esempio.

GoPro vende il pacchetto Creator Edition per gli abbonati GoPro a $ 581,96 / £ 558,46 a partire da oggi. È un piccolo risparmio rispetto ai prezzi attuali di GoPro, ma un risparmio significativo rispetto al prezzo consigliato. Per i non abbonati, il prezzo sale a $ 784,95 / £ 759,95.

Per la nuova impugnatura Volta da sola, il prezzo è di $ 90,99 / £ 83,99 per gli abbonati e $ 129,99 / £ 119,99 per tutti gli altri.

Scritto da Luke Baker.