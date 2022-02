GoPro prevede di introdurre più fotocamere nella sua gamma

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il gigante delle action cam, negli ultimi tempi, si è concentrato su due modelli, Hero e Max .

Invece di offrire dispositivi più economici, GoPro ha rilasciato una nuova ammiraglia ogni anno e ha mantenuto la sua precedente ammiraglia disponibile a un costo inferiore.

In precedenza, GoPro aveva diversi modelli nella sua gamma Hero con i modelli White, Silver e Black che formavano una struttura buona, migliore e migliore.

Il marchio produceva anche la serie Session , fotocamere leggere, senza schermo e robuste.

Durante la presentazione degli utili del quarto trimestre dell'azienda, Nick Woodman, fondatore e CEO, ha rivelato che GoPro ha in programma di espandere ancora una volta la sua formazione.

Tuttavia, non dovremmo aspettarci un ritorno al modello "buono, migliore, migliore" poiché Woodman afferma che GoPro si concentrerà su fotocamere specializzate che "si rivolgono a gruppi di utenti completamente diversi" rispetto a Hero e Max

Woodman ha anche accennato al fatto che GoPro punterà al mercato professionale. Ha affermato che GoPro non intende realizzare una sola fotocamera "coltellino svizzero" per tutti, ma vuole anche realizzare soluzioni specializzate più premium.

Le nuove fotocamere utilizzeranno l'attuale tecnologia GoPro, anche se sono progettate per utenti diversi. Questo ha senso dal momento che GoPro ha fatto un grosso problema con i suoi chip GP2 personalizzati al rilascio di Hero 10.

Anche se al momento non abbiamo molti dettagli in termini di dettagli, è sicuramente una notizia entusiasmante. Vedremo presto una GoPro con un sensore più grande o obiettivi intercambiabili? Forse vedremo una nuova sessione GoPro per competere con artisti del calibro di DJI Action 2 e Insta 360 Go 2 . Qualunque cosa sia, non vediamo l'ora di scoprirlo.

Scritto da Luke Baker.