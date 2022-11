Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fujifilm ha presentato l'ultima novità della gamma di fotocamere della serie X, che aggiunge al consueto design classico e retrò alcune importanti funzionalità fotografiche e video.

Negli ultimi anni, il modello X-T è stato un esempio straordinario di combinazione di grandi capacità fotografiche e video con un look classico, e la X-T5 non è da meno.

Quest'ultimo modello è costruito attorno a un sensore CMOS da 40,2 megapixel che, in combinazione con il motore di elaborazione delle immagini di Fujifilm, offre immagini nitide con colori e profondità eccezionali e poco rumore. Inoltre, è in grado di riconoscere e mettere a fuoco rapidamente animali, uccelli, persone e altri soggetti popolari.

Il sensore è anche stabilizzato. L'ultima fotocamera consumer di fascia alta di Fujifilm offre fino a sette stop di stabilizzazione con il suo sistema IBIS a 5 assi, che dovrebbe garantire che nessun tremolio della mano possa rovinare le foto o i video.

Anche i videografi sono ben assistiti, con video a risoluzione fino a 6,2K a 30fps, o una modalità 4K che sovracampiona le riprese a 6,2K per offrire contenuti 4K davvero nitidi. Il tutto con una profondità di colore 4:2:2 a 10 bit, che dovrebbe rendere molto soddisfatti gli editor video, in particolare quelli che si occupano di correzione del colore o di grading.

Se a questo si aggiunge la possibilità di registrare esternamente su un dispositivo HDMI Atomos con Apple ProRes RAW a 12 bit a 6,2K/30, si ottiene una grande flessibilità da un'azienda che di solito si concentra soprattutto sulla fotografia.

Come i modelli precedenti, il corpo macchina è dotato di ghiere dedicate per ISO, velocità dell'otturatore e comp dell'esposizione, che consentono di accedere facilmente alle impostazioni più necessarie. Il tutto in un corpo macchina che pesa 50 grammi in meno rispetto alla precedente X-T4.

È dotata anche di un nuovo display inclinabile in tre direzioni, ma purtroppo non di un vero schermo ribaltabile. Questo schermo LCD da 1,84 milioni di punti è affiancato da un EVF interno da 3,69 milioni di punti.

Come sembra ormai la norma per le fotocamere mirrorless di fascia alta, la X-T5 dispone di due slot per schede SD sul lato destro, oltre a una serie di porte sulla sinistra che includono una USB-C per il trasferimento e la ricarica, un'uscita HDMI, una porta per l'otturatore remoto e una porta da 3,5 mm per i microfoni.

La Fujifilm X-T5 dovrebbe arrivare nei negozi il 17 novembre e sarà disponibile in nero o argento al prezzo di 1699,95 dollari solo per il corpo macchina negli Stati Uniti o 1699 sterline nel Regno Unito.

Scritto da Cam Bunton.