Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fujifilm ha presentato il suo ultimo gadget Instax, un aggiornamento per la sua stampante fotografica più piccola - la Instax Mini Link 2.

La fotocamera apporta un paio di stravaganti aggiornamenti rispetto al modello precedente, pur non cambiando quasi per nulla il suo design e mantenendo sostanzialmente le stesse dimensioni (e purtroppo utilizza ancora la MicroUSB).

Come in precedenza, è possibile collegarla al telefono tramite Bluetooth per stampare le foto dal rullino fotografico, anche se ora si ha un maggiore controllo di editing nell'app Instax.

Una nuova funzione consente di tenere premuto un pulsante sulla stampante stessa mentre si scattano foto nella stessa app, per dipingere effetti sulla foto in tempo reale.

Che cos'è il Pocket-lint daily e come lo ricevi gratuitamente? Di Stuart Miles · 16 giugno 2022

In realtà, la funzionalità principale è ancora quella di poter stampare foto di momenti in cui non si ha a portata di mano una fotocamera istantanea e di evitare il rischio che uno scatto risulti sfocato o deludente selezionando la foto migliore da una fotocamera migliore.

È ancora una bella novità avere scatti di alta qualità e a fuoco sputati su una pellicola Instax, quindi se siete alla ricerca di una stampante a pellicola istantanea questa probabilmente prenderà il suo posto come nuova scelta predefinita, a un prezzo leggermente più alto di 115€. È possibile preordinare la Instax Mini Link 2 in rosa, bianco o blu.

squirrel_widget_12853101

Scritto da Max Freeman-Mills.