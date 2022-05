Fujifilm presenta la X-H2S con video 6.2K e ProRes

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Fujifilm ha annunciato la sua ultima fotocamera mirrorless di punta, la X-H2S, e sorprendentemente si presenta come una vera e propria potenza video.

La X-H2S è la fotocamera della serie X con le prestazioni più elevate finora, sia in termini di video che di foto. È dotata di un sensore APS-C da 26,15 MP, supportato da un processore con una velocità doppia rispetto al suo predecessore.

È in grado di scattare foto, con messa a fuoco automatica, alla velocità di 40 fotogrammi al secondo utilizzando l'otturatore elettronico, o di 15 al secondo con un soddisfacente scatto meccanico.

La stabilizzazione dell'immagine è a cinque assi e Fujifilm sostiene che offre fino a 7 stop di vantaggio.

La X-H2S ha un corpo in magnesio con un importante display LCD in alto per controllare le impostazioni. Inusualmente, non c'è una ghiera per la velocità dell'otturatore su questa versione, forse a significare il passaggio a una fotocamera più orientata al video, e questo è rafforzato dall'aggiunta di un pulsante indipendente per la registrazione video.

Su questo fronte, il monitor LCD è un display completamente articolato di tipo flip-out con una risoluzione di 1,62 milioni di punti. Può essere utilizzato con qualsiasi orientamento, senza che venga toccato l'ingresso del microfono o l'uscita HDMI a grandezza naturale.

La X-H2S è in grado di girare video fino a 6,2K 30fps con un insolito rapporto di aspetto 3:2 (per una maggiore flessibilità di editing) o un corposo 4K 120fps nella consueta varietà 16:9.

Il nuovo processore consente di effettuare riprese in 4:2:2 10bit Apple ProRes internamente, con una varietà di codec supportati tra cui ProRes 422 HQ.

Per tenere il passo con questi codec che consumano memoria, la X-H2S dispone di uno slot CFexpress di tipo B, oltre alla consueta scheda SD.

Per evitare i problemi di surriscaldamento che negli ultimi tempi hanno afflitto i modelli Canon, Fujifilm vende una ventola di raffreddamento opzionale da montare sul retro della X-H2S per le riprese video prolungate.

La Fujifilm X-H2S sarà disponibile nel luglio 2022 e alcuni rivenditori stanno accettando i preordini da oggi.

