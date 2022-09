Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - DJI ha lanciato la sua ultima action camera, la Osmo Action 3, che abbandona il design modulare della Action 2. La terza versione torna anche alle convenzioni di denominazione precedenti, forse per distanziare questa versione dal suo predecessore piuttosto impopolare.

La nuova fotocamera assomiglia molto al modello di prima generazione, con un fattore di forma simile a quello della GoPro e una grande protezione circolare per l'obiettivo.

Lo schermo frontale è ora un touchscreen e può essere utilizzato per accedere alle impostazioni, un po' come il modulo dello schermo frontale dell'Action 2.

Un'altra novità è il sistema di montaggio magnetico a sgancio rapido, che è stato ulteriormente migliorato su questo modello.

L'Osmo Action 3 supporta ora le riprese verticali, perfette per piattaforme come TikTok e Instagram.

Ha un grande sensore da 1/1,7 pollici e supporta riprese video fino a 4K 120 fps, con un FOV super ampio di 155 gradi.

L'eccellente stabilizzazione dell'immagine RockSteady diDJI è integrata e la fotocamera è impermeabile fino a 16 metri senza custodia aggiuntiva.

La batteria da 1770 mAh dovrebbe consentire fino a 160 minuti di registrazione con una sola carica.

La fotocamera supporta per la prima volta la ricarica rapida, offrendo una carica dell'80% in soli 18 minuti o una carica completa in 50 minuti.

È pronta per le condizioni climatiche estreme e può affrontare temperature fino a -20 gradi Celsius, perfetta per la vostra prossima avventura nell'Artico.

Il DJI Osmo Action 3 è disponibile da oggi presso la maggior parte dei rivenditori DJI, al prezzo di €359 / £309 nella sua confezione base o €459 / £399 con due batterie aggiuntive e una custodia di ricarica multifunzionale.

Scritto da Luke Baker.