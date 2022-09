Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le indiscrezioni indicano che DJI lancerà la sua ultima action camera alla fine del mese.

Secondo DealsDrone, un leaker spesso affidabile, la DJI Action 3 avrà un aspetto molto familiare.

Il marchio dovrebbe abbandonare la modularità magnetica della DJI Action 2, tornando invece al fattore di forma originale della Osmo Action.

Il DJI Action 3 uscirà a metà settembre e il suo aspetto è quasi identico a quello dell'Osmo Action pic.twitter.com/piOJMcg4dF- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 20 agosto 2022

Abbiamo amato il design stravagante dell'Action 2 e ci dispiacerà vederlo scomparire, tuttavia la scelta è comprensibile.

La mini videocamera magnetica era afflitta da problemi di surriscaldamento e anche l'usabilità ne ha risentito.

Una delle principali lamentele era che l'Action 2 registrava sulla memoria interna, mentre il backup su microSD richiedeva il collegamento di un modulo e spesso un tempo di attesa significativo.

Tuttavia, alcuni utenti, come gli appassionati di droni FPV, hanno apprezzato la videocamera per il suo telaio leggero e compatto, ideale per essere agganciato alle macchine volanti.

Il ritorno al design dell'Osmo Action dovrebbe garantire un migliore raffreddamento, una maggiore durata della batteria e un'esperienza d'uso più snella.

Per sapere cos'altro porterà in tavola l'Action 3, dovremo aspettare di scoprirlo.

Scritto da Luke Baker.