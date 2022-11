Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Canon ha presentato quella che sostiene essere la sua "fotocamera full-frame mirrorless avanzata più veloce", la EOS R6 Mark II.

Dotata di un sensore CMOS da 24,2 megapixel di nuova concezione e dello stesso processore DIGIC X presente nella EOS-1D X Mark III, la fotocamera supporta anche il motore di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS AF II del marchio.

Ciò consente di seguire i soggetti mentre si muovono in una scena in tempo reale. Inoltre, grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere persone, veicoli (compresi aerei e treni) e animali, assicurando che vengano messi a fuoco rispettivamente.

La Canon EOS R6 Mark II può scattare continuamente fino a 40 fotogrammi al secondo. Una modalità RAW a raffica è inoltre in grado di scattare fino a 30 fps per un massimo di 191 fotogrammi.

I video possono essere registrati fino a 4K 60p, con la fotocamera che sovracampiona l'uscita 6K del sensore per garantire immagini nitide. È possibile registrare oltre 40 minuti di filmati 4K 60p senza sovraccaricare la fotocamera. La durata può salire a 6 ore per i video 4K 30p, a seconda della scheda di memoria, della durata della batteria e della temperatura ambiente.

Sono possibili anche video al rallentatore, fino a 179,82 fps in Full HD (1080p).

La connettivitàBluetooth 5.0 e Wi-Fi a 5GHz è integrata e consente alla fotocamera di collegarsi a uno smartphone o a un altro sistema di condivisione wireless. Può anche essere collegata tramite USB-C ad alta velocità. Inoltre, può essere utilizzata come webcam su PC o Mac (il che sarebbe un po' eccessivo, ma a ciascuno il suo).

Disponibile a breve, la Canon EOS R6 Mark II può essere preordinata e avrà un prezzo di 2.499 dollari / 2.779,99 sterline / 3.149,99 euro per il solo corpo, 3.129,99 sterline / 3.549,99 euro con l'obiettivo RF 24-105 F4-7.1 IS STM o 3.999,99 sterline / 4.549,99 euro con l'obiettivo RF 24-105 F4L IS USM.

Scritto da Rik Henderson.