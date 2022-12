EE Pocket-lint Awards 2022: fotocamera dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel 2022 abbiamo assistito all'arrivo sul mercato di un gran numero di fotocamere, dalle grandi mirrorless prosumer alle minuscole action camera e tutto il resto.

Abbiamo visto di tutto, dalla straordinaria acquisizione 8K alle riprese a raffica estremamente veloci. Molti produttori stanno iniziando ad adottare codec di livello professionale anche nelle loro fotocamere consumer.

Bitrate più elevati e sensori più grandi si stanno facendo strada anche nelle fotocamere più compatte, e questo è certamente un momento entusiasmante per gli appassionati di imaging.

Tutto questo ha fatto sì che ci fosse una pletora di eccellenti concorrenti per gli EE Pocket-lint Awards di quest'anno, ma alla fine non poteva che esserci un solo vincitore.

Fotocamera dell'anno: Panasonic Lumix GH6

La tanto attesa GH6 riprende tutto ciò che abbiamo amato della GH5 e lo esalta. L'ammiraglia di Panasonic, focalizzata sui video, è ora in grado di registrare a un'ampia gamma di frame rate, tra cui 4k 120fps, 1080p 300fps e uno sbalorditivo 5,7K a 60fps. Se amate lo slow motion, questa è una delle migliori opzioni disponibili oggi.

La compattezza della macchina consente anche la registrazione interna in formato ProRes, rendendola uno strumento di produzione serio e disponibile a una frazione del costo della maggior parte delle telecamere cinematografiche. La registrazione HLG e la registrazione V-Log completa sono disponibili subito, senza costi aggiuntivi, consolidando la posizione della GH6 come strumento professionale serio.

Come al solito, la stabilizzazione dell'immagine di Panasonic è la migliore della categoria, il che significa che spesso si può fare a meno del gimbal e registrare comunque filmati meravigliosamente fluidi. Per i videomaker, è senza dubbio uno dei migliori corpi macchina attualmente sul mercato.

Molto apprezzata: Sony A7 IV

Forse non si è aggiudicata il primo posto, ma la Sony A7 IV è una fotocamera davvero impressionante che merita di essere apprezzata.

Il suo sensore full-frame produce immagini splendide, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione, e le sue capacità di autofocus sono tra le migliori in circolazione.

Mentre la nostra vincitrice si concentra soprattutto sulla registrazione video, la Sony A7 IV eccelle in egual misura sia nella fotografia che nel video, diventando così un'opzione di punta per gli amanti degli scatti ibridi.

Il meglio degli altri

Sebbene Pansonic e Sony abbiano conquistato i primi posti quest'anno, la competizione è stata serrata e gli altri contendenti hanno portato in tavola alcune caratteristiche importanti.

Il DJI Osmo Action 3 è tornato al suo fattore di forma in stile GoPro e ha portato con sé un eccellente sistema di montaggio magnetico e un pratico touchscreen frontale. La Fujifilm X-H2 ha impressionato per il suo sensore APS-C ad altissima risoluzione, con prestazioni eccezionali sia nelle modalità foto che video. La GoPro Hero 11 Black ha introdotto il colore a 10 bit e un sensore unico che consente riprese davvero creative. Infine, la Insta360 X3 ha perfezionato la fotocamera 360 di punta del marchio, facendo passi da gigante nella fotografia e migliorando notevolmente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e l'usabilità.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

