Questi utenti di Reddit condividono incredibili foto di meravigliosi fenomeni atmosferici

(Pocket-lint) - C'è un subreddit che è dedicato a mostrare foto sorprendenti di formazioni meteorologiche interessanti. Le foto sono qualcosa di speciale.

Da tutto il mondo vengono caricate immagini di tempeste incredibili, panorami mozzafiato o semplicemente foto incredibili del nostro mondo. Abbiamo raccolto per voi alcune delle nostre preferite.

Una tempesta inquietante

Questa foto è quasi pittoresca. Una bella foto di un campo e di un classico fienile rosso con un curioso temporale che si forma sopra.

Una tempesta colorata

Alcune di queste formazioni meteorologiche sono particolarmente interessanti per i loro colori. Questa viene da Edmonton, in Canada, e sembra aver colorato il cielo di rosa.

Una tempesta molto verde

Questo fotografo è riuscito a catturare una vista molto verde di una tempesta in arrivo a Sioux Falls, nel South Dakota.

Non sono stati applicati filtri all'immagine, che è semplicemente il risultato dei colori naturali creati dalla tempesta.

Temporale a supercella

Alcune di queste condizioni meteorologiche sono semplicemente stupefacenti. Questo è apparentemente un temporale a supercella che si stava formando sopra Bolton, in Kansas.

Sembra che ci sia stata un'esplosione da un vulcano lontano che ha poi sputato le sue nubi di polvere arrabbiata nei cieli sopra di noi.

Temporale a Moose Jaw

Dal sud del Saskatchewan, in Canada, arriva questa magnifica foto di un temporale sopra Moose Jaw.

Ci piace soprattutto per i colori profondi dei campi verdi sotto il temporale e per il blu scuro del cielo.

Una lacrima nel cielo

Questo sembra uno strappo nelle nuvole, come se l'intero cielo fosse fatto di nuvole e poi qualcosa le avesse tagliate a metà.

Tornado

Alcune di queste foto ritraggono formazioni meteorologiche incredibilmente pericolose, eppure in qualche modo finiscono per apparire come splendide meraviglie della natura.

Questo tornado catturato vicino ad Akron, in Colorado, è uno di questi. Un utente di Redditor ha commentato che sembrava un dipinto.

Cielo apocalittico nel nord della California

Alcuni di questi panorami sono interessanti perché sono influenzati da diversi fattori. Non si tratta solo di un modello meteorologico splendido, ma è anche così colorato a causa dei vicini incendi selvaggi.

Un'enorme Supercella

Questa è un'incredibile tempesta a supercella fotografata sul Texas occidentale. Aveva un'altezza di circa 60.000 piedi ed era straordinariamente impressionante.

Apprezziamo molto la fotografia astronomica e le immagini del cielo notturno in generale. Questa è particolarmente impressionante per il mix di tempo e meraviglia delle stelle.

Un pazzo Twister

Gli Stati Uniti hanno sicuramente un tempo selvaggio. Questa foto mostra un tornado piuttosto spaventoso che si fa strada attraverso il Wyoming, negli Stati Uniti.

Un temporale pazzesco

Questo è un temporale feroce. Non uno di quelli in cui vorresti essere in giro. I fulmini hanno creato dei disegni molto belli nel cielo.

Una giornata limpida

Non tutte le fotografie meteorologiche di questo elenco ritraggono tempeste, tornado o trombe d'aria rabbiose e minacciose. Alcune ritraggono semplicemente belle giornate limpide con campi dorati che si estendono a perdita d'occhio.

Tramonto tempestoso

Sebbene il tempo possa apparire inquietante, questa immagine ci piace per l'inquadratura della linea di spiaggia e per le linee brillanti che sono state create.

Microburst al tramonto

Un'altra foto brillantemente incorniciata, questa volta dalla Polonia. Qui vediamo una strada meravigliosamente dritta con curiosi eventi atmosferici su entrambi i lati.

