Ecco i sorprendenti vincitori del Siena International Photo Awards 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono stati annunciati i vincitori del Siena International Photo Awards, con una serie di immagini selezionate tra migliaia di foto inviate da fotografi di 140 Paesi.

Il premio celebra le opere di tutti i tipi di fotografia in categorie che includono la natura, l'architettura, la fotografia di strada e altro ancora. Le immagini vincitrici saranno esposte a Siena, in Italia, insieme ai Creative Photo Awards, ai Drone Photo Awards e ad altri ancora.

Abbiamo raccolto alcune delle foto premiate per il vostro divertimento. Se volete vederne altre, guardate la galleria completa qui. La partecipazione ai premi è gratuita, quindi se pensate che le vostre foto siano abbastanza buone, potreste provare a inviarne qualcuna l'anno prossimo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vincitore assoluto - Donna di Eubea

Questa foto è stata scattata dal fotografo greco Konstantinos Tsakalidis ed è stata selezionata come vincitrice assoluta del concorso di quest'anno.

Mostra un momento di difficoltà e preoccupazione mentre Kritsiopi Panayiota, 81 anni, reagisce agli incendi che si stanno avvicinando alla sua casa.

L'incendio ha causato danni di ogni tipo durante l'ondata di caldo che ha colpito il Paese con temperature che hanno raggiunto i 47 gradi centigradi. Ha distrutto grandi quantità di foreste e ha bruciato anche le case.

Vincitore della fotografia di strada - Smokey Coat

Questa foto di Michael Kowalczyk mostra un uomo enigmatico vestito da detective che cammina attraverso una nuvola di vapore che attraversa le bocchette delle strade di New York.

È stata selezionata come vincitrice della categoria street photography dei Siena Awards.

Vincitore di Viaggi e Avventure - Lavoro

La categoria Viaggi e avventure ha un vincitore con il porto di Nagarbari Ghat. Lavoratori indaffarati proiettano un'ombra sull'ambiente circostante mentre svolgono il loro lavoro.

Rahat Bin Mustafiz ha scattato questa foto in un'area che supporta l'importazione di fertilizzanti,

cereali, carbone e cemento nella regione. Un lavoro duro, per il quale gli operai vengono pagati in base al numero di sacchi che spostano.

Volti e personaggi affascinanti - Angelina Jolie e le api

In occasione della Giornata mondiale delle api, Angelina Jolie ha collaborato con Natgeo per promuovere l'iniziativa Women for Bees con l'UNESCO.

Questa foto è stata scattata come parte del promo e ha richiesto che l'attrice rimanesse immobile per 18 minuti con le api che si radunavano intorno a lei. Essendo state attratte dai feromoni dell'ape regina.

È stata quindi selezionata come vincitrice per la categoria volti e personaggi affascinanti del concorso di quest'anno.

La bellezza della natura - Via dell'inferno

Questa vista rabbiosa e pericolosa di una serie di crateri vulcanici in eruzione ha vinto la categoria bellezza della natura.

Animali nel loro ambiente - Madre, tenero amore

Questo meraviglioso spettacolo mostra la vista subacquea di una madre orso polare e del suo bambino. È stato selezionato come vincitore per la categoria Animali nel loro ambiente.

Architettura e spazi urbani - Joker Smile

Le foto di architettura a volte creano immagini curiose. Trovate l'edificio giusto e una buona angolazione e potrete creare una foto pluripremiata come questa.

Sport in azione - Alla ricerca di Nemo

Gli atleti olimpici in azione sono già abbastanza impressionanti, ma questa foto è ancora più speciale perché cattura un pesce in volo nello stesso momento in cui Ana Marcela Cunha nuota l'ultima gara di Maratona ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Questa foto ha vinto la categoria sport in azione dei premi ed è facile capire perché.

Documentario e fotogiornalismo - Grandi speranze

Una fotografia di eroi in azione. Merita un premio, sia per i soggetti della foto che per il fotografo che ha immortalato i loro sforzi.

Questa immagine è stata scattata durante la pandemia, ma mostra come le persone fossero ancora impegnate a fuggire dalla guerra e dalla povertà e come fosse necessario salvare chi si trovava in difficoltà.

Under 20 - Baciami

Il vincitore della categoria under 20 presenta l'immagine di una ragazza con un'espressione triste e un uccello curioso che compare nell'inquadratura.

Vita subacquea - Vado e torno volando

Questo simpatico premio proviene dalla categoria vita subacquea e mostra un giovane cavalluccio marino che vive la sua vita migliore.

A quanto pare, è abbastanza comune che i cavallucci marini di questa età si aggrappino a oggetti galleggianti con la coda. In questo caso si tratta di una piuma, che fa sembrare che il cavalluccio marino stia cercando di volare.

Kübra e Emine

Questo non è stato selezionato come vincitore, ma è stato scelto come "opera d'arte notevole" e ci piace la sua creatività. Sembra che un nuotatore senza testa si stia divertendo in piscina.

Visita a sorpresa

Non è quello che volete vedere emergere dall'acqua per inseguirvi durante una gita in barca.

Artigianato tradizionale

Un'altra notevole foto d'autore mostra la produzione tradizionale in azione in Turchia. La brillante illuminazione naturale aggiunge una luce interessante alla foto e la fa risaltare.

Signori di Kibera

Questa è una foto intrigante e colorata di Dennis "Baqteria", modello, sarto, attore, mentore e stuntman. La foto è stata selezionata come opera d'arte notevole per la categoria volti e personaggi affascinanti e ciò è perfettamente giustificato secondo noi.

Ursa Major, l'Orsa Maggiore

Siamo grandi fan delle foto dell'aurora boreale e questa è davvero speciale.

"Un orso grizzly sta pescando salmoni sotto l'aurora boreale e l'Orsa Maggiore, conosciuta anche come Ursa Major (la Grande Orsa). I bagliori verdi danzano nel cielo, mettendo in risalto la figura dell'orso in primo piano, anch'essa illuminata da luci artificiali".

Occhi gialli e naso rosso

Ecco una foto che ha ottenuto una menzione d'onore ai premi. Non si tratta solo dell'immagine di un gatto di Pallas, ma anche di una specie in via di estinzione che lotta per sopravvivere.

Contro ogni aspettativa

Questa foto ha ottenuto una menzione d'onore nella categoria vita sottomarina. Un'immagine incredibilmente carina di una tartaruga marina verde che cerca di sopravvivere.

Migliori fotocamere DSLR 2022: tutte le migliori fotocamere a obiettivo intercambiabile disponibili per l'acquisto oggi Di Luke Baker · 3 febbraio 2022 Quali sono le migliori fotocamere DSLR? 1. Nikon D850 - 2. Canon 5D Mark IV - 3. Canon 2000D - 4. Nikon D500 - 5. Canon EOS 90D

Scritto da Adrian Willings.