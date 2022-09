Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Insta360 ha annunciato la sua ultima action camera a 360 gradi, la X3. Si tratta del successore della popolare Insta360 One X2, ma l'azienda ha abbandonato il marchio "One" per il nuovo dispositivo.

Il nuovo modello presenta un cambiamento sostanziale nel design, con il nuovo schermo touchscreen da 2,29 pollici come caratteristica principale.

-

Il nuovo schermo consente di accedere facilmente alle impostazioni e di inquadrare lo scatto in modalità obiettivo singolo, cosa che era più difficile con il display circolare della One X2.

Migliori fotocamere DSLR 2022: tutte le migliori fotocamere a obiettivo intercambiabile disponibili per l'acquisto oggi Di Luke Baker · 3 febbraio 2022 Quali sono le migliori fotocamere DSLR? 1. Nikon D850 - 2. Canon 5D Mark IV - 3. Canon 2000D - 4. Nikon D500 - 5. Canon EOS 90D

Anche la Insta360 X3 ha subito aggiornamenti interni, tra cui il passaggio a un nuovo sensore da 1/2 pollice, che dovrebbe essere utile per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione.

Il nuovo sensore consente di ottenere immagini fisse fino a 72 MP e time-lapse a 8K a 360, una delle risoluzioni più elevate mai viste in una videocamera d'azione a 360 gradi.

La nuova batteria da 1800 mAh promette di mantenere in funzione la videocamera per non perdere nulla dell'azione.

Come di solito accade con questo marchio, il software di Insta360 è un altro punto di forza. Offre nuove funzioni AI e oltre 30 effetti preimpostati tra cui scegliere.

La Insta360 X3 può essere ordinata a livello mondiale a partire da oggi sul sito web di Insta360, su Amazon e presso altri rivenditori selezionati.

Il prezzo di vendita è di 449,99 dollari e una serie di accessori, come la slitta fredda invisibile e l'adattatore per microfono, sono venduti separatamente.

squirre_widget_12855290

Scritto da Luke Baker.