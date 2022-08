Le foto più importanti della storia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da quando è stata inventata, la macchina fotografica è stata utilizzata per immortalare eventi importanti della storia e ogni sorta di cose strane e meravigliose.

Abbiamo già scritto in passato di importanti primati fotografici e di come il tempo abbia cambiato i luoghi del mondo, ma ci sono anche alcune interessanti foto degli anni passati che vale la pena guardare.

Queste immagini risalgono fino al 1800 e comprendono le foto ritenute più importanti, più iconiche o più influenti di tutti i tempi. Ecco una selezione per stimolare la vostra curiosità.

Anche se non sembra un granché, si dice che questa sia la più antica fotografia scattata da una macchina fotografica ancora in vita. Risale al 1827 e mostra la vista da una finestra in Francia.

È stata scattata dall'inventore francese Nicéphore Niépce e realizzata con una camera oscura. Esiste una versione migliorata e restaurata dell'immagine, ma noi preferiamo l'originale per la storia che trasuda.

Si dice che questa sia la prima fotografia sopravvissuta che ritrae una persona. È stata scattata nel 1838 e mostra una veduta di una trafficata strada francese.

Le persone che si vedono qui sono visibili solo perché sono rimaste ferme a lungo. Si tratta di un'immagine a lunga esposizione, per cui ogni altro movimento scompare dalla vista.

Questa immagine del 1855 potrebbe essere una delle prime foto di guerra mai scattate. È stata scattata durante la guerra di Crimea e mostra una strada sterrata disseminata di palle di cannone.

Questa è una foto di Shimazu Nariakira, un signore feudale giapponese del periodo Edo che si dice fosse intelligente e saggio e avesse una passione per la tecnologia.

L'immagine è stata scattata da Ichiki Shirō, un fotografo pioniere che l'ha catturata nel 1857. Per questo motivo si ritiene che sia la prima foto scattata da un giapponese.

Questa foto del 1869 mostra un evento monumentale con il completamento della prima ferrovia transcontinentale.

Si vedono due gruppi diversi della Central Pacific Railroad e della Union Pacific Railroad che si stringono la mano per commemorare l'evento.

Questa immagine, risalente al 1895, mostra una delle prime radiografie della storia. È stata realizzata dal fisico tedesco Wilhelm Konrad Röntgen e mostra la mano della moglie con l'anello.

Nel 1899, Louis Boutan scattò questa foto di Emil Racovitza in posa sott'acqua. Si dice che sia stata la prima foto subacquea. Un'impresa non da poco per l'epoca e che probabilmente oggi diamo per scontata.

Probabilmente conoscete già il primo volo di successo del Wright Flyer dei fratelli Wright, ma avete mai pensato al fatto che questa è anche la prima foto del primo volo?

È stata scattata da John T. Daniels nel 1903 e ha immortalato l'inizio del volo dell'uomo nell'aria.

Questa immagine del 1910 mostra un'epoca in cui i bambini erano comunemente utilizzati come piccola forza lavoro nelle miniere. Questi "breaker boys" erano minatori di carbone a South Pittston, in Pennsylvania. Siamo felici di non vederla più.

Questa è la foto segnaletica del criminale forse più famoso di tutti i tempi. Stranamente questa immagine di Al Capone è stata scattata dopo che era stato accusato di vagabondaggio a Miami. Non è una cosa per cui ci si aspetta che venga arrestato.

Nel 1937 il dirigibile tedesco LZ 129 Hindenburg fu coinvolto in un incidente che lo vide precipitare e incendiarsi causando la morte di 35 persone. Questa è una delle foto scattate all'epoca.

Questa foto mostra il Primo Ministro britannico Winston Churchill durante le prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Il suo volto potrebbe non essere all'altezza del titolo, ma la passione della nazione sì.

Questa è un'immagine di uno dei momenti peggiori della storia. Quando l'uomo inventò e sganciò le bombe più potenti su Nagasaki e Hiroshima, in Giappone.

Questa foto mostra la nube a fungo su Nagasaki.

Un'altra famosa foto della Seconda Guerra Mondiale mostra i soldati che alzano la bandiera sul monte Suribachi durante la battaglia di Iwo Jima.

Il giocatore di baseball professionista forse più noto di tutti i tempi viene visto mentre si congeda e ritira il suo numero nel 1948.

Un anno dopo questa immagine vinse il Premio Pulitzer per la fotografia.

Questo è un altro vincitore del Premio Pulitzer e mostra il momento in cui Jack Ruby sparò a Lee Harvey Oswald, che era in custodia per l'assassinio del Presidente John F. Kennedy.

Dimenticate un'alba, questa mostra la Terra che sorge dall'orizzonte della Luna. È stata scattata durante la missione Apollo 8 e mostra un'incredibile visione del nostro mondo da una nuova prospettiva.

Questa foto mostra una delle più grandi imprese dell'umanità fino ad oggi: portare l'uomo sulla Luna. Uno dei primi passi della nostra avventura nello spazio.

Nel 1972 l'equipaggio della missione Apollo 17 scattò questa incredibile immagine del nostro pianeta natale. È forse la più bella foto della Terra scattata finora.

