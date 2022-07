Incredibili vedute dell'Universo catturate dal telescopio spaziale James Webb

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il telescopio spaziale James Webb potrebbe essere la più grande impresa dell'umanità (finora). Si tratta di un magnifico telescopio spaziale che era stato inizialmente progettato e pianificato alla fine degli anni '90, ma che non è stato completato e lanciato fino alla fine del 2021.

Ora si trova a 930.000 miglia oltre l'orbita terrestre e sta raccogliendo dati grazie alla sua tecnologia di raccolta della luce che misura 25 metri quadrati ed è composta da 18 specchi esagonali realizzati in berillio placcato oro.

L'idea è quella di dare agli scienziati la possibilità di studiare la storia dell'universo e di esplorare mondi e stelle lontane che prima non potevamo osservare. Ora sono state rivelate alcune delle prime immagini e i risultati sono sbalorditivi.

Prima che apparissero le immagini ufficiali (e più eccitanti) del telescopio James Webb, la Nasa ha pubblicato questa immagine per mostrare un assaggio del futuro.

Lo scatto mostra una parte della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea. A sinistra, si può vedere un'immagine dell'area ripresa dall'Infrared Array Camera del telescopio spaziale Spitzer della NASA. A destra, la stessa area ma ripresa dal telescopio James Webb. La promessa è quella di un livello di dettaglio senza precedenti da parte di JWST, come non abbiamo mai visto prima.

Questa è la Nebulosa Planetaria NGC 3132, nota anche come "Nebulosa Anello Meridionale" ed è una delle nebulose più conosciute.

Si trova a circa 2.500 anni luce dal nostro pianeta ed è interessante perché l'anello che si vede è in realtà il risultato di polvere e gas espulsi da una stella morente al centro dell'inquadratura.

Il James Webb Telescope ha catturato questa nebulosa con un livello di dettaglio mai visto prima. Per un confronto, ecco la stessa regione vista da Hubble nel 1998.

La Nebulosa Anello Meridionale ha in realtà due stelle al suo centro. Il potente hardware a infrarossi del telescopio James Webb ha permesso alla Nasa di rendere più visibile la seconda stella.

Questa visione delle due stelle morenti aiuterà gli scienziati ad analizzare le ultime fasi della vita di una stella e l'impatto sullo spazio circostante durante la loro morte.

La Nasa afferma che queste nebulose esistono per decine di migliaia di anni, quindi la loro analisi può portare a una massa di dati utili.

La prima immagine del James Webb Telescope, probabilmente la più impressionante, è quella della Nebulosa Carina.

L'immagine è stata catturata da JWST nella luce infrarossa e mostra un'area nota come NGC 3324, precedentemente osservata da Hubble.

Ora la nebulosa può essere vista in modo molto più dettagliato e, grazie al suo hardware, JWST è in grado di rivelare molto più di quanto si possa vedere nelle tradizionali immagini in luce visibile.

I colori e le forme che si vedono qui sono nubi di gas e polvere e una massa di radiazioni incessanti nella regione. Si dice che le montagne siano alte 7 anni luce.

Il James Webb Telescope è in grado di scrutare attraverso i gas per vedere gli oggetti al di là. In questo modo è possibile accedere a molti altri dati sull'area e su come è cambiata nel tempo.

Il Quintetto di Stephan è un gruppo di cinque galassie scoperte per la prima volta da Édouard Stephan nel 1877. All'epoca si trattava del primo gruppo di galassie compatte mai scoperto, ma grazie alla tecnologia moderna oggi possiamo vedere molto di più dello spazio e di corpi vicini come questo.

Ora, a distanza di oltre un paio di secoli dal primo avvistamento del Quintetto di Stephan, stiamo vedendo l'area con più luce e più dettagli.

Questa immagine è notevole anche perché è stata costruita a partire da 1.000 immagini separate e combinate per ottenere oltre 150 milioni di pixel.

Grazie alla tecnologia del James Webb Telescope, la Nasa è ora in grado di vedere dettagli mai visti prima nella regione, tra cui milioni di giovani stelle e regioni di esplosione stellare.

Gli scienziati potranno così vedere come le galassie interagiscono e si evolvono nel tempo.

Anche se non è così impressionante come le ultime immagini, ci piace questa ripresa durante l'allineamento del telescopio.

Al momento del dispiegamento, il James Webb Telescope ha dovuto viaggiare per oltre un milione di chilometri dalla Terra, per poi passare sei mesi a dispiegare gli specchi, calibrare gli strumenti e allinearsi.

Questa immagine rappresenta una pietra miliare: il JWST è riuscito a dispiegare e testare le sue capacità di imaging.

Il primo passo di quelli che si spera saranno anni, se non decenni, in cui il telescopio spaziale esaminerà il nostro universo.

Questa incredibile immagine mostra la più profonda e nitida immagine a infrarossi dell'universo lontano finora realizzata.

È stata scattata dalla Near-Infrared Camera di James Webb ed è costruita con immagini scattate a diverse lunghezze d'onda. Si tratta essenzialmente di una lunga esposizione e di un assaggio delle cose che verranno.

È interessante notare che mostra un'area dello spazio nota come ammasso di galassie SMACS 0723 e come appariva oltre 4,6 miliardi di anni fa. Quindi JWST sta essenzialmente guardando indietro nel tempo oltre che nello spazio.

Questa è un'altra vista del Quintetto di Stephan ripresa con lo strumento MIRI del telescopio spaziale e con i filtri MIRI e l'elaborazione per aiutare a differenziare le caratteristiche delle galassie.

Le aree rosse mostrano regioni polverose e in formazione stellare, mentre quelle blu mostrano stelle o ammassi stellari senza polvere. Il verde e il giallo mostrano galassie più distanti.

Roba da non credere.

Scritto da Adrian Willings.