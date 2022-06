Insta360 lancia l'edizione 360 da 1 pollice di One RS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Insta360 ha annunciato l'ultima novità della famiglia Insta360 One RS, la 360 Edition da 1 pollice.

Progettata in collaborazione con Leica, la nuova fotocamera trasforma completamente il fattore di forma della One RS.

Il nucleo centrale è ancora lo stesso, ma a causa delle dimensioni dei nuovi sensori (e degli obiettivi), l'assemblaggio è stato riconfigurato in un formato verticale.

I doppi sensori da 1 pollice sono i più grandi mai visti su una fotocamera 360 consumer e dovrebbero offrire prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e fedeltà dell'immagine di gran lunga superiori.

"L'edizione 360 da 1 pollice rappresenta la missione continua di Insta360 di rendere One RS la fotocamera più completa e versatile del mercato. Quest'ultima edizione trasforma One RS in una potente videocamera 6K in grado di offrire prestazioni impressionanti anche in condizioni di scarsa illuminazione", ha dichiarato JK Liu, fondatore di Insta360.

Il nuovo modulo è in grado di girare video 360 con risoluzione fino a 6K e di scattare foto da 21MP.

"Siamo entusiasti di portare l'esperienza ottica e di imaging digitale di Leica in un nuovo segmento di prodotti con la One RS 1-Inch 360 Edition. I creativi possono sfruttare sia le capacità di acquisizione a 360 che il doppio sensore da 1 pollice della fotocamera, senza dover più scegliere tra creatività e qualità dell'immagine", ha dichiarato Matthias Harsch, CEO di Leica Camera AG.

Naturalmente, dal momento che il cuore della fotocamera è la stessa unità della One RS, potrete beneficiare di molte delle ottime caratteristiche che abbiamo visto su quella fotocamera.

Tra queste, la stabilizzazione FlowState, il livellamento dell'orizzonte, l'AI subject tracking e le modalità timelapse e star lapse.

Inoltre, l'edizione 360 da 1 pollice introduce la modalità fotografica PureShot HDR. Questa modalità utilizza l'intelligenza artificiale e il bracketing dell'esposizione per creare immagini 360 ad alta gamma dinamica.

Questa impressionante fotocamera non è certo economica: il costo del kit completo è di 799,99 dollari. Se si possiede già una Insta360 One RS core, il kit di aggiornamento può essere acquistato a un prezzo leggermente inferiore, pari a 649,99 dollari.

Considerata la fascia di prezzo più alta, sembra che Insta360 si rivolga a utenti professionali con questa versione e che sia meno probabile che sia la videocamera scelta per sfrecciare giù da una collina su uno skateboard.

Se siete tra coloro che possono trarre vantaggio da una fotocamera 360 di questo tipo, potete acquistarla oggi stesso sul sito web di Insta360 e presso alcuni rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Scritto da Luke Baker.