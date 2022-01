Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Rode ha appena annunciato una nuova versione del suo popolare microfono portatile: VideoMic Go. Non sorprende che si chiami VideoMic Go II e sia dotato di una serie di nuove funzionalità.

La differenza più evidente è la riprogettazione del microfono stesso. In molti modi, è una versione miniaturizzata dei microfoni a fucile professionali NTG e NTG5 di Rode.

Ciò significa che, piuttosto che avere un esterno completamente in schiuma, l'unità sembra e si sente come un minuscolo microfono a fucile e ha lo stesso design acustico dei suddetti microfoni della serie NTG.

Come ogni buon microfono shotgun, è anche "altamente direzionale" e significa che puoi usarlo per registrare vlog, pezzi alla telecamera e riprese in stile testa parlante, e assicurarti che l'audio principale catturato sia la voce del talento, piuttosto che un sacco di rumore di sottofondo.

L'ultimo microfono portatile di Rode è dotato anche di un nuovo connettore USB-C, oltre alla consueta uscita TRS da 3,5 mm, per il collegamento a quasi tutti i dispositivi di registrazione che ti vengono in mente.

Ciò significa che puoi collegarlo alla tua fotocamera, laptop, tablet o smartphone. E l'utilizzo del connettore USB-C significa anche che è compatibile con la suite di app mobili e desktop di Rode come Rode Connect, Rode Central e Rode Reporter.

È un microfono passivo, il che significa che non sono necessarie batterie e significa anche che è incredibilmente leggero. Con un peso di soli 89 grammi e una lunghezza di 150 mm, è facile da trasportare e viene fornito con un supporto ammortizzante con attacco per slitta per un facile montaggio della fotocamera.

Il Rode VideoMic Go II viene lanciato oggi e ti costerà solo $ 99 negli Stati Uniti se decidi di acquistarne uno. Stiamo ancora aspettando i prezzi nel Regno Unito/Europa.

Scritto da Cam Bunton.