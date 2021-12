Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il vandalismo è un crimine e non approviamo, ma a volte può essere divertente, spiritoso o semplicemente stupido. Anche la persona più pudica può godersi un tocco di imbrogli del mondo reale di tanto in tanto.

Abbiamo raccolto una galleria di foto stupide ed esilaranti di vari atti di vandalismo con un sano pizzico di umorismo per farti divertire.

Non c'è niente di più sfacciato di un vandalo così sfacciato. Modo per attaccarlo all'uomo con uno stile divertente.

Un atto vandalico profondo e dolorosamente accurato parla della debolezza della condizione umana e la paragona a una porta che ha solo bisogno di essere aperta con cautela.

A volte sono gli atti di vandalismo più sottili che sono i più divertenti. Non puoi battere un po' di umorismo omonimo.

Non possiamo fare a meno di pensare che questo segno avrebbe potuto funzionare con più foto di Bill Murray, ma per il resto, adoriamo il senso dell'umorismo di questo vandalo.

Il reboot del film Ghostbusters avrebbe potuto andare in una direzione molto diversa se questo tipo avesse avuto una mano.

Ecco qua, la prova fotografica che nessuna idea è originale, nemmeno quelle avute dai vandali. Comunque divertente. Aiutati dal fatto che abbiamo una fantasia sfrenata e ora stiamo pensando a qualcuno che cerca di spegnere un incendio con un ascensore.

In un mondo in cui quasi tutto è a mani libere, costruito per comodità o attivato dalla voce con l'aiuto di un assistente intelligente, questi atti di vandalismo sono abbastanza convincenti. Questa è, ovviamente, l'idea. Non c'è dubbio che il vandalo fosse in piedi vicino a guardare mentre qualcuno gridava a un distributore di asciugamani o batteva ripetutamente le mani, chiedendosi perché non potevano bere da una fontana.

Gli imbrogli abbondano.

Anche i vandali non hanno paura di usare la loro arte per un commento sociale. Che tu sia d'accordo o no, non puoi fare a meno di sorridere a questo.

A volte il vandalismo è per una buona causa. Questa cassetta della posta aveva bisogno di una nuova mano di vernice. Piuttosto che una lettera scritta in maniera severa, qualcuno si è preso la briga di dipingere con lo spray il pugno nell'occhio fino a quando il consiglio non ha risolto il problema. Forse non è la soluzione più sensata, ma ha funzionato.

A volte, i graffiti sono per una buona causa. In questo caso, non solo una lotta contro il razzismo, ma anche uno scherzo spensierato sull'ortografia sbagliata di qualcun altro.

La guancia di questo vandalismo. Difficile credere quanto dev'essere la persona che ci sta dietro per vandalizzare un avviso di vandalismo. Tuttavia, dobbiamo ammettere che ci siamo fatti una bella risata.

Questa povera porta, ci chiediamo perché sia così preoccupata. Almeno le finestre e il pavimento gli fanno compagnia nel suo perpetuo stato di panico.

A volte il diavolo sta nei dettagli e i piccoli atti di vandalismo sono i migliori. Questa foto mostra un Chromebook che è stato "aggiustato" alla scuola di Redditor. Guarda attentamente e vedrai che le chiavi sono state riorganizzate nell'ordine corretto dell'alfabeto.

Una delle opere meno conosciute di JK Rowling porta Harry Potter su un percorso molto più serio. Ci chiediamo se il piccolo mago possa risolvere i problemi economici dell'URSS

Se hai problemi di stampa, Jay-Z si sente in colpa per tuo figlio. Ha 99 problemi, ma la stampa non è uno.

Adoriamo questi semplici atti di vandalismo che ti fanno guardare due volte un cartello pubblico. Lavarsi le mani diventa nascondere la patata. Le patate sono preziose.

Ci piace sempre un po' di atti vandalici sui cartelli stradali. Ancora di più quando include un riferimento a Forest Gump. Classico.

Questo vandalo ama chiaramente un buon riferimento a Star Wars e anche alcuni japes. Dobbiamo ammettere che le somiglianze sono certamente sorprendenti.

Un po' di opere d'arte ha sicuramente reso questa copertura di scarico più interessante e anche una delizia geniale.

Questo piccolo Sumo ha un certo peso e ha rotto qualcosa nel mondo reale. Ci piace questo tipo di vandalismo che distoglie lo sguardo da oggetti del mondo reale rotti, danneggiati o ammaccati.

Quando il Bender di Futurama diventerà obsoleto, forse avrà altri usi piuttosto che essere solo un robot piegatore. Questo vandalo di strada ha immaginato come potrebbe essere se fosse un pilastro del parcheggio.

Sulla scia degli scandali di Facebook, qualcuno ha pubblicato questo falso annuncio a Londra per far divertire tutti i cittadini.

Povero Bill Posters, si prende sempre la colpa. Abbiamo visto così tanti segnali di avvertimento che dicevano che sarà perseguito, ma per cosa?

Questo artista ha ricreato il gioco dei dinosauri offline di Google Chrome nel mondo reale. L'opera d'arte include anche alcuni saggi consigli: "non farti prendere dal panico, guardati intorno e cerca di interagire con la realtà".

L'artista urbano Falko One fa le cose in modo leggermente diverso, usando le sue abilità per trasformare le strade del Sudafrica in una galleria d'arte a cielo aperto.

Queste opere d'arte potrebbero non essere esilaranti, ma meritano una menzione in quanto illuminano sicuramente il mondo.

Chi ha bisogno di un aeroporto più grande quando hai l'arte? Le arti sono ovviamente migliori per tutti.

Sembra il tipo di graffiti che qualcuno potrebbe creare se si sente davvero cattivo, ma non così cattivo da poter andare fino in fondo con parole scioccanti.

Forse il graffito più canadese che tu abbia mai visto?

Graffiti esilaranti e ironici che tutti possiamo apprezzare. Anche se la tua salute non è uno scherzo, prenditi cura di te stesso, assicurati di controllare la presenza di grumi e visita il tuo medico quando è necessario.

Povera porta. Sappiamo come ci si sente. Ci chiediamo cosa avrebbe potuto vedere la porta per essere così sconvolta?

Se non hai mai giocato a Tetris, puoi anche definirti un giocatore? Amiamo lo sforzo profuso per trasformare questo cartello stradale in un omaggio al classico retrò.

Un cartello standard che suggerisce che le persone non mangiano e bevono nella zona è stato invece convertito in un solido consiglio di vita. Non provare a mangiare liquidi con coltello e forchetta. Diventerà disordinato.

Le coccole migliorano tutto! Queste povere cose malconce hanno bisogno di amore proprio come il resto di noi.

Il tanto amato o tanto diffamato (a seconda del punto di vista) Clippy sopravvive sotto forma di questa divertente opera d'arte.

Meravigliosamente geniale.

Abbiamo ridacchiato a questo. Un divertente atto di anarchia e uno scherzo ironico che ci è piaciuto molto.

It looks like someone has turned this camera around so it's merely surveilling the sign suggesting it's surveilling the area. These are the sorts of japes we can get behind.

Another wonderful moment of sticking it to the man. Someone has mounted a basketball hoop below a sign suggesting there are no ball games in the area. REBEL!

Who doesn't love Googly Eyes? Whoever stuck this sign up we guess.

This good boy has had a nice upgrade with some googly eyes. We thoroughly enjoy it when people go on a rampage adding eyes to inanimate objects and brining them to life.