41 delle foto più interessanti mai apparse sul web

(Pocket-lint) - Da quando la fotocamera è stata inventata per la prima volta, sono state scattate molte immagini incredibili. Molti anni dopo, la tecnologia fotografica ha fatto passi da gigante.

Stiamo viaggiando nelle profondità dello spazio con obiettivi straordinari e quasi tutti hanno un telefono con fotocamera in tasca.

Di conseguenza, ci sono un sacco di foto incredibili da vedere se hai il tempo di guardare. Abbiamo raccolto una galleria di quelli che pensiamo siano alcuni dei più interessanti che potresti non aver visto.

Here's a view of Jupiter you've probably never seen before. It's a map of the south pole constructed from 36 images captured by NASA's Cassini spacecraft as it flew by Jupiter on the way to Saturn. Fascinating.

Al centro di questa immagine c'è un singolo atomo catturato in una trappola ionica. È stato fotografato da David Nadlinger dell'Università di Oxford. Sia l'immagine che l'impresa dietro di essa sono abbastanza impressionanti. Come tale ha vinto il concorso nazionale di fotografia scientifica del Consiglio per la ricerca sulle scienze fisiche e di ingegneria nel 2018 .

David Nadlinger, ha spiegato la meraviglia di questa immagine in modo un po' più approfondito: "L'idea di poter vedere un singolo atomo ad occhio nudo mi aveva colpito come un ponte meravigliosamente diretto e viscerale tra il minuscolo mondo quantistico e la nostra realtà macroscopica. Un calcolo in fondo alla busta ha mostrato che i numeri erano dalla mia parte, e quando una tranquilla domenica pomeriggio sono partita per il laboratorio con macchina fotografica e treppiedi, sono stata ricompensata con questa particolare immagine di un piccolo punto blu pallido. "

Incredibile.

Questa interessante immagine del 1987 mostra un cardiochirurgo seduto con il suo paziente dopo un trapianto di cuore di 23 ore. È un'immagine affascinante per diversi motivi, uno dei quali è l'assistente del chirurgo accasciato che dorme in un angolo della stanza.

Il paziente era Tadeusz Żytkiewicz, l'ex ministro della Sanità della Polonia. Ha continuato a essere la persona vivente più lunga ad aver subito un trapianto di cuore nel paese fino alla sua morte nel 2009 per cancro ai polmoni. L'immagine è una testimonianza delle incredibili imprese mediche che chirurghi come questo compiono ogni giorno in tutto il mondo.

Ci sono molte immagini brillanti di tramonti scattate sul nostro pianeta natale, ma quante volte riesci a vedere un tramonto da un altro mondo? Questa immagine è stata catturata dal Mars Exploration Rover Spirit della NASA nel 2005 e mostra una vista del Sole che affonda sotto il cratere Gusev intorno alle 18:00.

Questa immagine è oggetto di qualche dibattito . È stato suggerito che mostri l'esercitazione Pioneers in Defense di Viktor Bulla da Leningrado nel 1937 . Un gruppo di giovani combattenti ben addestrati e ben attrezzati pronti a tutto.

Una visione opposta è che mostra gli abitanti dell'isola di Miyakejima, in Giappone, dove un vulcano attivo emette regolarmente gas tossici nell'atmosfera e i residenti sono quindi tenuti a portare maschere antigas . Qualunque sia la verità dietro l'immagine, non si può negare che sia incredibilmente interessante.

Al Conrad Maldives Rangali Island di proprietà di Hilton Hotels, non c'è solo un ristorante sottomarino, ma anche stanze in cui puoi soggiornare che ti offrono una vista abbastanza epica della fauna acquatica locale.

Queste camere sono situate a 5 metri sotto l'Oceano Indiano e la vista è qualcosa di davvero speciale.

L'attuale regina d'Inghilterra una volta era un meccanico di camion. Questa foto la mostra mentre cambia una ruota nel 1945. Durante la guerra, l'allora Principessa si unì al Servizio Territoriale Ausiliario dove aiutò nello sforzo bellico dopo aver imparato come cambiare le ruote, ricostruire e riparare i motori e molto altro ancora.

Questo fatto la rende l'unico capo di stato vivente ad aver prestato servizio nella seconda guerra mondiale.

Questa immagine del 1928 mostra le riprese dei titoli di coda per Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Un terrificante incubo per la salute e la sicurezza che probabilmente non accadrebbe mai oggi, ma una visione brillante della storia dietro le immagini.

Sembra che questo camion si sia capovolto ed è atterrato sul tetto durante il rifornimento di benzina. È, tuttavia, progettato per apparire in questo modo. Dai un'occhiata più da vicino e vedrai un parabrezza su quella che dovrebbe essere la parte inferiore che probabilmente non hai notato prima.

Questa è un'immagine di prova per mostrare la struttura scheletrica di Keith Martin. L'uomo che ha rivendicato il titolo di " l'uomo più grasso del mondo " prima di morire tristemente all'età di 44 anni.

Keith Martin pesava 70 pietre (980 libbre) al suo apice, ma questa immagine mostra come poteva essere la sua struttura scheletrica. Dimostra anche come il corpo umano non sia realmente progettato per sopportare tutto quel peso in più.

Questa immagine a raggi X stranamente inquietante ma anche bella mostra tutte le ossa scheletriche dei numerosi cuccioli all'interno di questa cagna incinta. Sembra a malapena che ci sia abbastanza spazio per i suoi organi con tutto lo spazio che occupano.

Purtroppo troppi bambini scompaiono ogni anno. La tecnologia informatica viene spesso utilizzata per creare modelli di come potrebbero apparire quei bambini dopo che sono passati mesi o anni. Questa immagine offre una visione sorprendente di quanto siano accurati questi sistemi.

La prima immagine mostra una foto di quando il bambino è scomparso, quindi un modello di "progressione" di come potrebbero apparire dopo tutto il tempo in cui erano scomparsi insieme all'immagine trovata quando sono stati finalmente salvati o ritrovati.

Questa immagine mostra l'astronauta Bruce McCandless II, che nel 1984 effettuò la prima passeggiata spaziale senza vincoli usando solo la sua unità di manovra con equipaggio.

Ha espresso il suo pensiero sull'evento:

"Ero grossolanamente troppo allenato. Ero solo ansioso di uscire e volare. Mi sentivo molto a mio agio ... Faceva così freddo che battevano i denti e tremavo, ma era una cosa molto minore. ... Mi era stato detto del vuoto silenzioso che provi nello spazio, ma con tre collegamenti radio che dicevano: "Come regge il tuo ossigeno?", "Stai lontano dai motori!" e 'Quando è il mio turno?', non era così tranquillo... Era una sensazione meravigliosa, un misto di euforia personale e orgoglio professionale: ci sono voluti molti anni per arrivare a quel punto".

Le mele fantasma sono costituite da un fenomeno piuttosto interessante per cui il tempo gelido ricopre una mela di ghiaccio. Quando la mela all'interno marcisce e cade, il guscio ghiacciato viene lasciato indietro e ottieni una mela ghiacciata.

Questa immagine mostra la Statua dell'Unità . È la statua più alta del mondo, che si dice sia grande quasi il doppio della Statua della Libertà. Raffigura lo statista indiano e attivista per l'indipendenza Sardar Vallabhbhai Patel, un leader molto rispettato dell'India.

Si dice che la costruzione sia costata 360 milioni di dollari e ci siano voluti cinque anni per completarla. Certamente una meraviglia del mondo moderno e un doveroso tributo a un grande uomo.

Questo dispositivo dall'aspetto strano e leggermente terrificante è noto come pigg-o-stat , un immobilizzatore progettato per impedire a un bambino di dimenarsi mentre viene scansionato. Onestamente non siamo sicuri di come andrebbe bene con la maggior parte dei bambini, ma è certamente qualcosa da guardare.

Questa foto del 1968 mostra la vista dall'Apollo 8, la prima missione con equipaggio sulla luna. Gli astronauti della NASA a bordo del modulo lunare sono riusciti a catturare questa visione del nostro pianeta natale mentre emergevano dal lato opposto della luna. La prima incredibile visione del nostro pianeta da lontano, vista da occhi umani.

Nel 2014, il rover Curiosity della NASA ha raccolto alcune immagini abbastanza interessanti da Marte, inclusa questa che sembrava mostrare una roccia dalla forma molto strana che sembrava un femore umano. Ovviamente, le ossa scoperte sul pianeta rosso sarebbero state un grosso problema, ma si è deciso che era molto più probabile che fosse una roccia erosa dal tempo.

Questa immagine proviene dal saggio fotografico di Lennart Nilsson pubblicato da Life Magazine nel 1965 noto come "Drama of Life Before Birth".

Queste foto hanno rivelato al mondo che aspetto ha un feto in via di sviluppo. Una storia di tragedia poiché la maggior parte dei feti fotografati sono stati prelevati fuori dall'utero dopo essere stati abortiti per una serie di motivi diversi.

Anni dopo, le fotografie di Nilsson offrono ancora la visione più chiara e sorprendente della vita umana nelle sue prime fasi.

Questo incredibile scatto mostra un faro nel Michigan prima e dopo una grande tempesta di ghiaccio. Le conseguenze sono certamente incredibili ma probabilmente non ideali per la povera persona che ha l'uomo faro.

Un'incredibile vista del potere di madre natura, sia sulla terra che nel cielo, mentre un'incredibile tempesta di fulmini si scontra con la straordinaria potenza di un vulcano in eruzione.

Qualche anima creativa si è presa del tempo per dipingere questa grande roccia appuntita e farla sembrare uno squalo arrabbiato. Lo squalo ha essenzialmente visitato il mare.

Questo è il Michigan Micro Mote , il computer funzionante più piccolo al mondo, che, per motivi di confronto delle dimensioni, è stato fotografato accanto a un chicco di riso. Più tardi, nel 2018, IBM ha fatto di meglio realizzando un dispositivo non più grande di un granello di sale .

Ecco perché mal di testa e mal di denti spesso vanno di pari passo. Ci sono molti nervi nel corpo umano e un numero sorprendente di questi porta al viso e alla bocca.

Questo corridoio è stato progettato con un'illusione ottica mirata. Ha lo scopo di impedire alle persone di correre nel corridoio perché saranno troppo preoccupate di cadere nel buco. Certamente destinato a farti pensare due volte prima di precipitarti tra le porte.

Sappiamo quanto possono essere incredibili i fiocchi di neve e i cristalli di ghiaccio. Tutto quello che devi fare è vedere alcune delle fantastiche foto macro di queste formazioni naturali per apprezzarle. Ma questo è qualcosa di speciale. Un enorme cristallo di ghiaccio catturato nella mano dalle gelide profondità della Svizzera, completo di motivi e forme sorprendenti.

Quando un Redditor si è imbattuto in un pianoforte rotto e irreparabile, ha deciso di dargli una nuova prospettiva di vita convertendolo in questa elegante scaffalatura. Un pizzico di retroilluminazione a LED e un attento posizionamento di piante/oggetti e hanno creato un'opera d'arte pratica per la loro casa.

The Voyage of Buck è un pub situato a Edimburgo, in Scozia. Quel pub ha un interessante argomento di conversazione integrato nel soffitto: una scatola di vetro contenente 750 paperelle di gomma. Questa affascinante e bizzarra installazione di illuminazione è stata progettata e costruita da Splintr e offre una vista brillante anche per i bevitori locali e i visitatori.

Quello che vedi qui è essenzialmente il suo e il suo cervello. Questi cervelli stampati in 3D meravigliosamente dettagliati si basano su scansioni MRI di marito e moglie che sono state poi trasformate in stampe fisiche che possono essere mantenute. Abbastanza bello se ci pensi, quante volte riusciresti a tenere il tuo cervello tra le mani? Non siamo sicuri del motivo per cui sono blu, ma non stiamo bussando a quanto siano interessanti.

Questa foto dell'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Alexander Gerst mostra quanto sia impressionante un tramonto visto dall'alto.

Pensavi che fossero fantastici dalla nostra altezza, sono ancora più impressionanti da questo punto di vista.

Questa fantastica fotografia perfettamente sincronizzata offre una visione insolitamente impressionante di un'esplosione. Ma non è l'esplosione che è interessante, piuttosto l'onda d'urto che è chiaramente emanata da essa. L'onda d'urto chiara sembra uno scudo invisibile che protegge l'ambiente circostante dall'esplosione.

Vediamo i tuoi sforzi di Halloween e ti alleviamo questa foto straordinariamente inquietante degli anni '30 con bambini che indossano tutti i tipi di maschere e ornamenti di grandi dimensioni. Stranamente roba da incubi.

Forse una delle immagini più adatte degli ultimi anni, questa scultura di Issac Cordal si trova a Berlino e raffigura un gruppo di politici che chiacchierano sul riscaldamento globale.

Senza dubbio stanno negando che sia un problema. Nonostante le acque che si alzano intorno a loro.

Questa fotografia sembra qualcosa di un altro mondo, ma in realtà è stata scattata in Lapponia. In inverno, le temperature scendono fino a meno 40 gradi centigradi e l'ora che avvolge gli alberi locali spesso si congela in forme strane e meravigliose.

Il risultato di questo freddo invernale è sicuramente qualcosa da ammirare.

Questa immagine è stata creata utilizzando una fotocamera stenopeica ricavata da una lattina di birra rivestita di carta fotografica.

Tuttavia, non è questo che lo rende interessante. È interessante perché è un record: la foto con la più lunga esposizione mai scattata. In otto anni di lavoro, è un'opera d'arte impressionante che mostra l'alba e il tramonto del sole in quegli anni.

Verso la fine del 2020, sono comparsi in tutto il mondo una serie di strani monoliti che hanno messo in dubbio le persone sul loro scopo e la loro origine.

Il monolito originale era stato scoperto nello Utah a novembre, ma in realtà si pensava fosse stato collocato nel 2016. I monoliti che lo imitavano e che apparivano in tutto il mondo erano bufale o pubblicità. Certamente hanno portato a foto interessanti però.

Questa immagine è una micrografia elettronica a colori del virus Ebola. Ingrandite di 20.000 volte le particelle del virus sono stranamente belle.

Questa immagine è di una delle tante cose belle ma mortali sul nostro pianeta.

Scattata alla stazione del Polo Sud di Amundsen-Scott, durante una luna piena in una lunga notte antartica, questa foto mostra una vista fantastica della centrale elettrica locale sullo sfondo della tonalità verde dell'Aurora Australis.

È interessante notare che la luce rossa che si vede nelle vicinanze è volutamente presente per consentire alle persone di vedere, ma anche per non rovinare il cielo notturno con l'inquinamento luminoso. Ciò significa che gli scienziati possono condurre studi astrofisici senza ostacoli.

Questa è un'immagine satellitare della Gran Bretagna catturata nel 2010 durante le tempeste invernali di quel periodo. Mostra quasi tutto il paese coperto di neve. Una bella vista.

Per l'occhio umano, i fiocchi di neve sono incredibili. Sono belli ma sono anche unici: non ci sono due fiocchi di neve uguali a causa del modo in cui si formano.

Sotto lo sguardo di un microscopio elettronico a scansione a bassa temperatura, i cristalli di fiocchi di neve sono ancora più impressionanti. Questa immagine è ciò che è successo a un cristallo di neve mentre passa attraverso nuvole super raffreddate e temperature ultra basse e si forma ghiaccio di brina . A prima vista, sembra quasi artificiale.

This is an image of our Sun shown in ultraviolet light where energetic jets and flares can be seen bursting from its surface. Beautiful and incredibly deadly.