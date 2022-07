Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

LONDON (Pocket-lint) - Apple ha aperto un nuovo negozio nel Regno Unito a Brompton Road, tra i prestigiosi grandi magazzini di Knightsbridge Harrods e Harvey Nichols.

Apple Brompton Road aprirà al pubblico giovedì 28 luglio 2022 alle 16:00 BST e nel fine settimana si terranno una serie di eventi per celebrare il lancio.

A dare il via agli eventi sarà una tavola rotonda con Nguyen, Cutting e Just Blaze sulla creazione di "United Visions", un'esperienza di realtà aumentata che rende omaggio al poeta e pittore William Blake. Ci sarà anche una sessione di ascolto di Spatial Audio da parte dell'artista londinese Nina Nesbitt.

Per gli appassionati di Fitness+, gli allenatori Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo e Jonelle Lewis si uniranno al vicepresidente delle Tecnologie per il Fitness di Apple, Jay Blahnik, per una sessione di domande e risposte in negozio, seguita da una camminata di 3 km e da una corsa di 5 km a Hyde Park.

Dopo le sessioni di apertura, ci sarà anche una Brompton Series che si terrà l'ultimo giovedì di ogni mese fino a ottobre.

Per quanto riguarda il negozio in sé, Apple Brompton Road sarà il primo nel Regno Unito ad avere un servizio Pick Up, che offre un'area dedicata all'interno del negozio per i clienti che acquistano i prodotti Apple online e che possono ritirarli senza dover fare la fila o aspettare che un membro del team sia disponibile.

Come ci si aspetterebbe, il negozio - che ha splendidi soffitti alti, finestre ad arco e 12 alberi di ficus siciliani - sì, davvero (e ci si può sedere alla loro base) - espone tutti i prodotti Apple, consentendo di vedere tutti i colori di ogni dispositivo, come i modelli di MacBook Air (2022) e iPhone, e di vedere vari accessori e prodotti in carne e ossa.

Pocket-lint ha avuto un'anteprima del negozio prima della sua apertura e potete sfogliare la galleria qui sopra per farvi un'idea di come sarà prima dell'apertura. Diciamo solo che è molto bello.

Scritto da Britta O'Boyle.