Da zero a eroe, l'evoluzione del DEX e di Quitriam Finance

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le borse decentralizzate (DEX) sono il modo più sicuro di negoziare criptovalute. A differenza di una borsa centralizzata (CEX), come Binance, quando si acquistano criptovalute da una DEX si ha immediatamente la piena proprietà dell'asset. Non c'è un terzo intermediario che facilita lo scambio. Per questo motivo, quando si acquista da una CEX, non si possiede l'asset in questione finché non lo si ritira in un determinato portafoglio. Mentre è in borsa, non si controlla il token.

Questo potrebbe far sorgere la domanda: perché qualcuno dovrebbe voler fare trading su un CEX se alla fine del processo non si possiede nemmeno l'asset sottostante? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un tuffo nella storia del DEX sulla rete Ethereum (ETH).

Ethereum è stato il primo a muoversi nello spazio Layer 1 e DeFi e ora risiede sotto lo pseudonimo di re delle altcoin. Il problema principale della scalabilità di ETH è stato la sua volatilità e il prezzo costantemente eccessivo delle commissioni di gas.

Le commissioni di gas sono il prezzo da pagare per condurre una transazione su una rete. In genere, il token utilizzato nelle transazioni è la moneta centrale della rete, in questo caso l'ETH. A seconda della blockchain, tuttavia, il prezzo può variare.

Prima dell'impiego di ausili per la scalabilità come Polygon Matic, i prezzi dell'ETH si aggiravano comodamente intorno ai 100 dollari. Immaginate di acquistare 400 dollari di una particolare valuta come investimento e di dover pagare una tassa del 25% sul gas... Sì.

Ora, questo titolo potrebbe essere un po' affrettato. Con oltre 650 miliardi di dollari di valore totale bloccati nella rete Ethereum, è improbabile che qualche progetto riesca a spodestare il re. Tuttavia, sottolinea l'entusiasmo che circonda questo nuovo protocollo DEX e DeFi.

Quitriam Finance incorpora la decentralizzazione di un DEX con funzionalità multichain. Su un DEX come Uniswap, se si volesse acquistare un token ERC-20 si avrebbe un solo metodo per effettuare la transazione. Un metodo e una commissione di gas ETH, con un elevato slippage - lo slippage è la quantità di deviazione tra la commissione di gas prevista e la commissione di gas effettiva quando si conferma la transazione.

Il QTM Decentralised Exchange offre qualcosa di piuttosto radicale. Collaborando con alcune delle più grandi blockchain in circolazione, Quitriam offre la migliore tariffa del gas con il minor slippage da una serie di blockchain. Se riesce a trovare un prezzo migliore e una tariffa del gas migliore sulla rete Solana, instrada automaticamente la transazione da quella blockchain. L'utente non deve fare nulla.

Dal suo lancio in aprile, QTM è attualmente in crescita del 90% e non mostra segni di arresto. Per un progetto in fase di sviluppo così precoce, ha mostrato una crescita sorprendentemente costante, che di solito equivale a un progetto caratterizzato da stabilità e solidi fondamentali. La rara combinazione di commissioni di transazione di borsa centralizzate con funzionalità cross-chain, il tutto amalgamato in un unico DEX, è davvero un'impresa impressionante.

Non sorprende quindi che questo progetto stia guadagnando una forte presenza e un forte seguito sulle piattaforme dei social media. Sembra che stia raccogliendo non solo slancio, ma anche una comunità che crede veramente nel progetto. Con la prima fase della prevendita che terminerà il 9 maggio, le opportunità di acquistare questo futuro DEX ad alta volatilità si stanno esaurendo. Non fate tardi!

