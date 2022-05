Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'attuale ambiente di trading avverso al rischio è forse l'opposto di quello che è il mercato delle criptovalute. Le oscillazioni di prezzo che sono in gran parte prive di significato sono spesso utilizzate per classificare il mercato delle criptovalute come rialzista o ribassista. Questo viene enfatizzato come risultato dell'attività dei social media, dei meme e di altri eventi anomali. A causa delle turbolenze del mercato, ci sono una pletora di criptovalute ipervendute che puoi aggiungere per guadagni potenzialmente sostanziali lungo la strada.

Fin dall'inizio, il mercato delle criptovalute è stato incredibilmente volatile. Abbiamo visto come i prezzi possono salire un giorno e poi invertire la rotta il giorno dopo. Tuttavia, l'attuale mercato dell'orso ha distrutto la fiducia degli investitori, implicando che l'era dei grandi guadagni del settore è finita.

Tuttavia, gli sviluppatori intelligenti si sono ribellati a questo concetto introducendo le prevendite, in cui gli investitori possono acquistare un token prima del suo lancio ad un prezzo basso. Questa pratica è stata trovata per moltiplicare i ROI dei primi acquirenti e replicare le ricchezze prodotte dalle bolle delle criptovalute nel corso degli anni 2010.

Indipendentemente da come si sente il mercato in questo momento, è chiaro che le criptovalute sono qui per restare. I cambiamenti portati dalla pandemia sono permanenti, e la ricerca indica che il mercato crescerà ad un tasso di oltre il 12,5% fino al 2030. Quindi, nonostante il rumore ribassista, c'è molto di cui essere entusiasti nel mercato.

Considerate Ethereum (ETH) e Solana (SOL), che sono scelte popolari sul mercato, così come il nuovo protocollo di liquidità, Calyx Token (CLX), che è appena entrato nella sua prevendita e il cui nuovo protocollo suggerisce una crescita esplosiva al lancio.

Ethereum (ETH) è forse la criptovaluta più utilizzata in termini di praticità. Ha guadagnato una trazione significativa negli ultimi anni e, secondo le stime degli analisti, è ancora nelle prime fasi della sua storia di crescita.

Il prossimo aggiornamento della rete la convertirà da un modello proof-of-work a un modello proof-of-stake. Il nuovo aggiornamento ridurrà significativamente i costi di transazione, aumenterà l'efficienza del protocollo e aumenterà la velocità di elaborazione. L'aggiornamento si aggiungerà alla già fiorente lista di casi d'uso di Ethereum (ETH) e potrebbe anche vedere la criptovaluta superare Bitcoin (BTC) come blockchain dominante.

Ethereum (ETH), secondo Cathie Woods di ARK Investment, potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di oltre 20 trilioni di dollari entro il prossimo decennio. Molto di questo è dovuto al fatto che è la prima blockchain programmabile, che permette un ecosistema in espansione di servizi DeFi e dApps, così come NFT; ha rappresentato il 78% di tutte le vendite NFT l'anno scorso e ha 114 miliardi di dollari investiti in applicazioni DeFi.

Solana (SOL) è stato uno degli investimenti in criptovalute di maggior successo dell'anno. Da gennaio 2021 a novembre 2021, SOL è aumentato di oltre il 15.000%, raggiungendo un massimo di 250 dollari. Tuttavia, da allora è caduto da un precipizio, perdendo più del 60% del suo valore. Tuttavia, ha uno dei casi toro più forti del settore, il che lo rende un eccellente investimento a lungo termine.

Solana (SOL) è rinomata per la sua velocità ed efficienza, due fattori critici per il successo di qualsiasi blockchain. Inoltre, include funzionalità di contratto intelligente, che gli sviluppatori possono utilizzare per creare dApps. La piattaforma è in grado di elaborare ben 65.000 transazioni al secondo ad un costo medio di soli 0,00025 dollari per transazione.

Solana (SOL) è stata estremamente popolare nello sviluppo di dApps e NFTs. Nell'ultimo anno, la rete è cresciuta da 70 a oltre 5.000 progetti. Inoltre, per diversi mesi, la blockchain è stata costantemente al secondo posto nei volumi NFT, dando a Ethereum (ETH) una corsa per i suoi soldi.

Eppure la capitalizzazione di mercato di Solana (SOL) rimane una scheggia di quella di Ethereum (ETH), indicando che ha ancora un enorme percorso di crescita davanti a sé.

Calyx Token (CLX) sta già dimostrando un sacco di potenziale in quanto è una delle poche criptovalute che è riuscita a suscitare scalpore nella comunità cripto prima ancora del lancio.

Calyx Token (CLX) ha fatto girare la testa per la prima volta quando il suo ambizioso Libro Bianco ha rivelato che il protocollo di liquidità avrebbe mirato a introdurre il commercio istantaneo, per cui gli acquirenti possono scambiare le loro criptovalute immediatamente in una singola transazione una volta richiesto. Inoltre, vengono promesse commissioni minime per il gas, perché Calyx (CLX) funzionerà con l'approvvigionamento di liquidità da più protocolli.

Inoltre, Calyx Token (CLX) è probabile che attiri molti agricoltori a causa degli incentivi lucrativi che offrirà. In primo luogo, contribuendo ai pool di liquidità comune, i fornitori di liquidità possono guadagnare una percentuale delle commissioni dagli swap eseguiti. Ci saranno anche privilegi per coloro che sono interessati a scommettere; in quanto viene concesso loro l'accesso al DAO, il che significa che possono partecipare e votare sugli ordini del giorno.

Calyx Token (CLX) dovrebbe anche guadagnare un alto numero di utenti a causa della sua totale decentralizzazione, il che significa che il protocollo è senza permessi, quindi gli utenti non sono tenuti a sottoporsi a controlli di sicurezza estesi e processi di registrazione che sono comuni in tanti scambi.

Calyx (CLX) sta subendo una prevendita statica, in cui il suo prezzo rimarrà lo stesso fino al lancio. Questo significa che è difficile stimare quanto il token potrebbe crescere sulla base del numero attuale di acquirenti. Tuttavia, dato che Ethereum (ETH) e Solana (SOL) sono entrambi partiti in prevendita, si può prevedere che Calyx (CLX) ha un lungo viaggio davanti nel settore delle criptovalute.

