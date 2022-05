Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

Il mondo delle criptovalute ha molto da ammirare, in quanto dà alle persone l'opportunità di ottenere un maggiore controllo sulla loro vita finanziaria mentre potenzialmente guadagnano milioni di dollari. Anche se non sei convinto che valga la pena investire nelle criptovalute, non puoi ignorare la comunità di investitori in continua espansione.

Coloro che vogliono investire in criptovalute sono sempre alla ricerca di opportunità migliori. Gli investitori sono solitamente confusi se investire in una criptovaluta stabile o in una più recente con meno stabilità. Beh, ognuna ha i suoi pro e i suoi contro. In questo articolo, ti forniremo tre ottime opzioni per investire il tuo denaro duramente guadagnato, Pacman Frog (PAC), Solana (SOL), e Hedera (HBAR).

Con la sua recente prevendita, Pacman Frog (PAC) ha ricevuto molta attenzione da parte dei potenziali investitori, e più persone si uniranno man mano che lo spazio cripto continua ad espandersi. Ha un team dedicato che studia gli ultimi studi accademici, combinati con osservazioni nei mercati finanziari. Hanno sviluppato una strategia utilizzando metodi collaudati, che hanno portato al suo sviluppo. A causa della natura di Pacman Frog (PAC) come DAO, lo sviluppo di una forte comunità è uno degli obiettivi principali delle criptovalute. Il DAO è un'organizzazione autonoma decentralizzata che, crescendo, si riunisce per prendere decisioni a beneficio delle criptovalute.

Grazie a vari contratti intelligenti e all'infrastruttura costruita sulla blockchain, questa criptovaluta utilizza l'ecosistema SOL per essere completamente decentralizzata, veloce e conveniente. È anche estremamente intuitivo, il che fornisce agli utenti un'eccellente esperienza di trading. È unica in termini di velocità quando si tratta di efficienza. Vanta 65.000 transazioni al secondo, a differenza delle 30 transazioni al secondo di Ethereum (ETH). Pertanto, gli esperti di criptovalute ritengono che potrebbe essere utile per una nuova generazione di transazioni.

Inoltre, mira a far crescere una comunità decentralizzata fornendo vari servizi in un ambiente in continua evoluzione. Mira a costruire una società gestita dalla comunità, focalizzata sulle NFT e sulla Game Finance (GameFi). Lo scopo della rete è quello di rendere le persone in tutto il mondo consapevoli delle varie difficoltà che la blockchain e le criptovalute possono facilmente risolvere.

Solana (SOL) è uno dei prossimi candidati alla blockchain, che promuove costi di transazione più veloci e più bassi a scapito della centralizzazione rispetto a blockchain come Ethereum (ETH). La sua tecnologia avanzata protegge la blockchain da colli di bottiglia e gravi ritardi. Tuttavia, deve affrontare il problema degli hacker malintenzionati che causano problemi all'interno della rete.

Solana (SOL) utilizza il suo modello Proof of History e il più popolare e diffuso Proof of Stake. La combinazione di questi modelli produce una rete molto veloce. È ideale per l'industria dei giochi criptati grazie al suo alto volume di transazioni e alla sua velocità. Le blockchain alternative sono di solito costose e lente, il che non attira molte persone. Al momento, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 32 miliardi di dollari, il che la rende la sesta criptovaluta più grande del mondo.

Hedera (HBAR) dimostra che la sua tecnologia unica può gestire molte transazioni contemporaneamente. È evidente dall'impressionante cifra di 6,5 milioni di transazioni al giorno, con una velocità media di 0,5 secondi per transazione. Si tratta di un sistema di pagamento di massa che ha il potenziale per essere un serio concorrente dei principali leader di mercato come Visa. Si ottiene grazie alla continua adozione delle criptovalute in tutto il mondo.

Hedera (HBAR) ha introdotto la tecnologia chiamata Hashgraph, e questa tecnologia rende Hedera migliore di molte altre alternative blockchain. Con Hashgraph, è migliore in scalabilità, costo e velocità. Le sue transazioni hanno una tassa media di soli 0,0001 dollari e normalmente raggiungono in cinque secondi. Hedera sostiene che il suo sistema può gestire più di 1000 transazioni al secondo, meglio della maggior parte dei sistemi. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 3 miliardi di dollari, è attualmente classificata come la 35a criptovaluta a livello globale.