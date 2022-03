Bored Ape Yacht Club ora si sposta in criptovaluta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un gigante del mondo dei token non fungibili (NFT) ha ampliato il suo approccio: Bored Ape Yacht Club ha lanciato una criptovaluta.

Anche se non è la mossa più sorprendente di sempre, è comunque un grande passo avanti per l'associazione, che in precedenza si è occupata dell'esclusività e della barriera di prezzo dietro i suoi riconoscibili ritratti di scimmie.

Ora, con il lancio di ApeCoin , sembra che stia nascendo un po' di un impero web3, con il token apparentemente impostato per alimentare la maggior parte delle transazioni che può controllare, inclusi i giochi pay-to-earn che sono in lavorazione.

Il token stesso sarà controllato da un nuovo organismo chiamato ApeCoin DAO, indipendente dal Club per motivi di apparente trasparenza, anche se la quantità di controllo che avranno Yuga Labs (i creatori dello Yach Club) sarà ancora significativa .

Non sorprende che il trading iniziale sulla moneta sia stato piuttosto volatile, poiché il valore della moneta è salito a circa $ 40 prima di scivolare rapidamente fino a stabilizzarsi vicino a $ 8, una traiettoria che sarà familiare agli speculatori di criptovalute di tutto il mondo.

Ci vorranno almeno alcuni mesi per accertare se possa consolidarsi come un importante token, ma sulla base del riconoscimento del marchio che il Bored Ape Yacht Club comanda grazie alle sue sponsorizzazioni di celebrità, è improbabile che questo sia l'ultimo che se ne sente parlare.

Scritto da Max Freeman-Mills.