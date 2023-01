Le festività natalizie sono l'occasione per esprimere il proprio amore e la propria gratitudine a coloro che ci circondano, siano essi familiari o amici. C'è chi si lega ai propri cari di persona e chi lo fa attraverso regali inviati da luoghi lontani. Che siate geograficamente vicini o lontani, potete comunque festeggiare il Natale insieme con regali personalizzati che li facciano sentire speciali.

La scelta del regalo di Natale giusto può essere impegnativa. Dovete trovare qualcosa di cui i vostri cari hanno bisogno e che desiderano, qualcosa che metta in evidenza come li capite veramente. È anche importante personalizzare il regalo: i vostri cari non devono mai pensare che il vostro regalo possa essere inviato a chiunque. E non c'è modo migliore di farlo che con i regali di Natale personalizzati.

Quest'anno, invece di fare ore di fila in un negozio di Natale, inviate regali con messaggi e immagini personalizzate! Potete inviare magliette, coperte, tazze, libri o felpe con messaggi personali o immagini e ricordi cari. In questo modo sarà chiaro che il regalo è stato pensato appositamente per loro e si ricorderanno di voi ogni volta che lo useranno! Inoltre, con il codice promozionale HOLIDAY è possibile ottenere fino al 50% di sconto su questi regali.

Di seguito, vi proponiamo 10 idee regalo di Natale personalizzate per i vostri cari!

Coperte di pile

Non c'è niente di così confortante come accoccolarsi davanti al fuoco con una bella coperta di pile e una tazza di caffè. Potete inviare una calda coperta di pile con messaggi divertenti o fotografie di ricordi cari ai vostri partner, amici e familiari. Potrete tenere al caldo i vostri cari non solo con la coperta, ma anche con i vostri ricordi.

Tazze da caffè

Tutti amano il caffè: è la prima cosa che la maggior parte delle persone beve al mattino. Inviate una tazza da caffè personalizzata ai vostri cari per farli sorridere con i vostri ricordi. La tazza può contenere battute, messaggi o anche solo una foto dei vostri ricordi più cari. Questo aiuterà a iniziare bene la mattinata.

Biglietti di Natale

Ibiglietti di Natale sono un punto fermo in questo periodo dell'anno: non se ne può fare a meno. Quando presentate i vostri regali di Natale, dovreste allegare dei biglietti personalizzati che esprimano quanto sono importanti per voi. Potete scegliere alcuni dei vostri ricordi più cari da riportare sul biglietto, creare un collage di foto di famiglia e messaggi che li facciano sorridere.

Stampe su tela

Le stampe su tela sono ideali per le famiglie con animali domestici e bambini. I vostri figli probabilmente realizzano dei severi capolavori artistici che non avete modo di esporre se non attaccandoli al muro, il che non rende giustizia alle loro capacità creative. Invece, potete fotografare le loro opere d'arte, trasformarle in stampe tridimensionali su tela e posizionarle in un'area della casa ad alta frequentazione!

Calendari

Il Natale è il momento ideale per condividere calendari personalizzati con i vostri cari. Quando l'anno volge al termine, cercheranno nuovi calendari per l'anno prossimo. Potete progettare un calendario personalizzato con tutti i vostri ricordi più cari e segnare le date più importanti, come i compleanni dei vostri figli, gli anniversari e altro ancora.

Sottobicchieri per bevande

I sottobicchieri sono indispensabili in tutte le case, ma sono particolarmente importanti durante il Natale. Se ospitate molte persone a casa vostra, avrete bisogno di molti sottobicchieri per tutte le superfici su cui le persone possono appoggiare le loro bevande. Per aggiungere un tocco natalizio, i sottobicchieri possono essere personalizzati con immagini della vostra famiglia, messaggi stravaganti o persino con i pezzi di un puzzle!

Libri fotografici

Potete celebrare l'anno trascorso, compresi i suoi alti e bassi, con immagini accuratamente selezionate in un libro fotografico! Questo è il regalo ideale per i vostri cari, soprattutto per i familiari, perché potete creare una cronaca della vostra vita insieme. Non solo permette di abbandonarsi alla nostalgia per l'anno trascorso, ma crea anche un ricordo fisico per gli anni a venire!

Cuscini soffici

I cuscini di peluche sono il regalo ideale per i bambini, i genitori di bambini piccoli o i genitori di animali domestici. È possibile stampare sui cuscini delle simpatiche immagini dei bambini e degli animali domestici per condividerle con i propri cari. Ogni volta che si sdraieranno sui cuscini personalizzati, avranno la sensazione di coccolare i loro bambini e animali domestici! Questo è un ottimo modo per conservare i ricordi più cari e assicurarsi che siano ben visibili.

Magliette

Se volete dimostrare quanto tenete ai vostri cari, disegnate una maglietta personalizzata solo per loro. Se la condividete con gli amici, potete creare magliette abbinate con battute e messaggi stravaganti. Se la maglietta viene condivisa con la famiglia, si possono stampare le foto degli animali domestici, dei bambini o dei momenti più cari. Questo è il modo migliore per abbracciare e celebrare i vostri ricordi passati.

Felpe

Come per le magliette, è possibile creare felpe personalizzate per i propri amici e familiari. Mentre le magliette sono ideali per essere utilizzate tutto l'anno, le felpe sono perfette per il periodo delle vacanze. Siete andati in vacanza con la vostra famiglia l'anno scorso? Magari potete usare una foto di quel viaggio! Qualcuno della vostra famiglia si è sposato? Regalate loro una felpa con una foto del loro matrimonio! Siate creativi nel creare felpe personalizzate per tutti i membri della vostra famiglia, per dimostrare quanto ci tenete.