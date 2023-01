Tutte le aziende attendono con ansia le festività natalizie. È il momento migliore dell'anno per celebrare i successi dell'anno passato, generare ancora più affari prima della fine dell'anno e promuovere relazioni significative con clienti e committenti.

In genere, durante le feste le persone si riversano nei negozi e nelle aziende locali per trovare forniture e regali per Natale, Hanukkah, Kwanzaa o Capodanno. Per questo motivo, tutte le aziende possono incrementare le proprie entrate durante il periodo di punta delle festività, ma solo se sono preparate.

Se non siete adeguatamente preparati per la stagione delle feste e non trovate modi creativi per rimanere in prima linea nella mente dei vostri clienti, i vostri concorrenti potrebbero avere la meglio. In questo momento è possibile ottenere sconti fino al 50% sui regali utilizzando il codice promozionale HOLIDAY, quindi è un ottimo momento per fare acquisti. Di seguito, vi offriamo 10 consigli e trucchi per prepararvi alle festività natalizie e mantenere il vostro marchio in cima ai pensieri di tutti!

Inviate ai vostri clienti cartoline per le vendite natalizie

Spesso le persone risparmiano gran parte dei loro acquisti per le festività natalizie perché la maggior parte dei negozi e delle aziende offre saldi e sconti interessanti. Se siete come la maggior parte delle aziende, probabilmente avete già in programma alcuni saldi. Non c'è modo migliore di promuovere questi saldi, eventi, offerte e promozioni che con cartoline personalizzate. Potete progettare cartoline personalizzate in tema natalizio per attirare i clienti giusti nel vostro negozio, diffondendo al contempo l'allegria delle feste!

Pubblicate una brochure con le offerte speciali per le vacanze

Le festività sono il momento giusto per andare oltre le offerte generali del vostro negozio e provare cose nuove. Starbucks, ad esempio, durante le feste propone sempre una selezione di bevande speciali, come il Pumpkin Spice Latte. E se una delle vostre idee a tema natalizio ha successo, potete anche integrarla nelle vostre offerte generali!

Se siete un centro benessere, ad esempio, potete offrire pacchetti speciali di ringiovanimento a tema invernale per attirare i clienti. Oppure, se siete un negozio di abbigliamento, potete introdurre degli abiti a tema natalizio. Qualunque siano le vostre offerte speciali per le vacanze, potete spedirle ai potenziali clienti sotto forma di attraenti brochure!

Ringraziate i vostri clienti con tazze personalizzate

Tutte le aziende inviano biglietti di auguri per le festività, e la maggior parte di essi viene gettata via dai destinatari. Se volete davvero fare un'impressione unica sui vostri clienti, inviate invece tazze personalizzate. Tutti amano le tazze da caffè, quindi è più probabile che i clienti siano entusiasti della vostra azienda. Inoltre, poiché le tazze da caffè vengono utilizzate regolarmente, è più probabile che i clienti si ricordino della vostra azienda ogni mattina, mentre si preparano una tazza di caffè!

Incoraggiate i vostri clienti a indossare il vostro marchio

Sapete cosa c'è di meglio di un cliente che apprezza i vostri regali? Un cliente che apprezza così tanto i vostri regali da pubblicizzare il vostro marchio a tutti! Uno dei modi più semplici per estendere il marketing del vostro marchio e attirare ancora più clienti è quello di inviare magliette, felpe, borse e altri oggetti da indossare ai vostri clienti esistenti.

Nel progettare magliette e felpe personalizzate, assicuratevi che siano abbastanza attraenti da essere indossate dai vostri clienti anche all'aperto. L'articolo deve inoltre riportare il logo del vostro marchio. In questo modo, ovunque i vostri clienti vadano, porteranno con sé un ricordo evidente del vostro marchio. Questo è il modo migliore per far sentire il cliente legato al vostro marchio e allo stesso tempo promuovere voi stessi.

Fornite volantini con sconti post-vacanze

Probabilmente durante le vacanze natalizie riceverete molti nuovi clienti e clienti che potranno essere convertiti in clienti abituali. Potete farlo offrendo incentivi, promozioni e sconti per il periodo successivo alle vacanze. Ogni volta che un cliente fa acquisti nel vostro negozio, offritegli un volantino stagionale con informazioni sugli sconti post-festivi. Questo li incoraggerà a visitare nuovamente il vostro negozio dopo le vacanze e a diventare clienti abituali.

Assicuratevi che i vostri clienti si ricordino di voi per tutto l'anno successivo con calendari personalizzati

Icalendari personalizzati sono il modo migliore per rimanere impressi nella mente dei vostri clienti. Potete progettare calendari attraenti che i vostri clienti vorranno esporre in aree ad alto traffico, come il soggiorno o la camera da letto. L'ideale sarebbe mantenere il branding ridotto e concentrarsi maggiormente sull'estetica, in modo da incentivare i clienti a utilizzare il calendario.

È possibile contrassegnare il calendario con date importanti per l'azienda, ovvero le date in cui è più probabile che si tengano eventi o promozioni. In questo modo, ogni volta che i clienti consultano il calendario, si ricordano della vostra attività e delle potenziali opportunità di vendita. Un calendario progettato con cura e strategia può aiutarvi a mantenere il traffico durante tutto l'anno!

Incoraggiate i vostri clienti a fare acquisti mentre lavorano con i mousepad personalizzati

Se volete davvero essere creativi, potete offrire mousepad personalizzati ai vostri clienti. Poiché oggigiorno la maggior parte delle persone lavora al computer, avranno sicuramente bisogno di una grande quantità di mousepad. Potete offrire mousepad attraenti con il logo e il sito web del vostro marchio, in modo da rimanere in prima linea nella loro mente, soprattutto quando sono già al computer.

Inviate penne incise ai vostri clienti

Tutti amano firmare il proprio nome con penne incise di qualità. L'atto di firmare con una penna attraente può dare un senso di potere. Se riuscite a convincere i vostri clienti a usare le vostre penne incise, questo senso di potere può essere trasmesso al vostro marchio. Potete inviare penne incise di alta qualità ai vostri clienti più fedeli, generando così un rapporto positivo con loro.

Appendete poster e banner nel vostro negozio

Come già detto, i clienti amano le vendite, le promozioni e gli sconti, soprattutto durante le festività natalizie. Potete stampare poster e striscioni attraenti da appendere nel vostro negozio e nel quartiere. In questo modo attirerete sicuramente gli sguardi giusti, aiutandovi a guadagnare traffico pedonale e nuovi clienti. I poster e gli striscioni possono anche incoraggiare i clienti ad acquistare articoli di cui non sapevano di aver bisogno.

Offrite cesti regalo personalizzati ai clienti

Tutti amano i cesti regalo gratuiti. Per entrare nello spirito delle feste, potete preparare cesti regalo unici per i vostri clienti più cari. Il cesto regalo può includere penne personalizzate, quaderni, mousepad, magliette, felpe o qualsiasi altro oggetto menzionato in precedenza. I vostri clienti non solo saranno entusiasti di ricevere il regalo, ma si ricorderanno attivamente della vostra azienda ogni volta che useranno i prodotti.