Il Natale è senza dubbio uno dei periodi più belli dell'anno, anche perché si ha la possibilità di scambiarsi regali con amici e familiari. Tuttavia, la scelta dei regali per i propri cari può anche essere impegnativa e talvolta un po' stressante. L'ideale è scegliere regali che il destinatario amerà e utilizzerà, e che dimostrino che comprendete veramente il destinatario e le sue esigenze. Dopo tutto, nessuno vuole sentirsi come se avesse ricevuto un regalo generico che probabilmente avete fatto a tutti i vostri contatti!

Quando si cercano i regali di Natale, l'ideale è iniziare a concentrarsi sugli hobby e sugli interessi della persona. La persona è interessata alla musica, all'arte, all'abbigliamento, allo yoga, al fitness, al cibo o a qualcos'altro? Una volta compresi i suoi interessi principali, potrete scegliere qualcosa che amerà e apprezzerà davvero. E se volete davvero fare il passo più lungo della gamba, fate loro un regalo personalizzato, con stampato un messaggio personalizzato! In questo modo dimostrerete che il regalo è pensato specificamente per loro e non solo una scelta generica!

Se non siete sicuri di dove sia possibile acquistare regali personalizzati, vi aiutiamo noi. VistaPrint è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti e regali personalizzati per privati e aziende. Può stampare messaggi, loghi e grafiche personalizzate su magliette, giacche, custodie per laptop, penne, agende e molto altro ancora. Di seguito vi forniamo alcune idee brillanti per i regali personalizzati che potrete fare ai vostri cari questo Natale - e in questo momento potete ottenere fino al 50% di sconto su questi regali utilizzando il codice promozionale HOLIDAY.

#1. Stampe su tela

Se volete immortalare alcuni dei vostri ricordi più cari con un individuo, potete regalargli delle stampe su tela personalizzate. Scegliete le vostre foto di famiglia preferite, le immagini delle vacanze, le foto degli animali domestici o le opere d'arte del destinatario da stampare su una tela di cotone al 100%. In questo modo, i vostri ricordi più cari si trasformano immediatamente in splendide decorazioni di classe per la casa. Le stampe su tela personalizzate sono resistenti allo sbiadimento e sono dotate di appendiabiti incorporati, in modo da poterle esporre in bella vista nel vostro salotto.

#2. Quaderni

Tutti hanno bisogno di un taccuino ogni tanto, che sia per scrivere promemoria quotidiani, per scrivere un diario, per scarabocchiare o per altri scopi. È possibile fornire quaderni personalizzati con messaggi e disegni pensati appositamente per il destinatario. Potete personalizzare la copertina del quaderno e aggiungere messaggi unici sulle pagine. In questo modo, ogni volta che recupereranno il diario per scarabocchiare qualcosa, si ricorderanno del vostro gesto premuroso.

#3. Libri fotografici

Il modo migliore per celebrare i ricordi della vostra famiglia è con dei libri fotografici da esporre in bella mostra sul tavolino. Raccogliete tutte le foto e i ricordi preferiti dell'ultimo anno, scrivete messaggi brevi e veloci per accompagnarli e raccoglieteli in un bellissimo libro fotografico. Questo è il regalo di Natale perfetto perché dà a voi e alla vostra famiglia l'opportunità di percorrere il viale dei ricordi e apprezzare i tempi passati.

#4. Calendari da parete

I calendari da parete sono il mezzo perfetto per immortalare i vostri ricordi preferiti e metterli in bella mostra sulla parete. Inoltre, ogni volta che i vostri cari cambieranno il mese del calendario, saranno accolti da un nuovo ricordo o messaggio che potrebbe far sorridere. Invece di limitarvi alle fotografie, siate creativi e aggiungete anche messaggi unici, barzellette e opere d'arte! Il calendario da parete servirà a ricordare quanto tenete ai vostri cari.

#5. Tazze da caffè

La maggior parte delle persone beve una tazza di caffè o di tè caldo appena si sveglia al mattino. Se volete assicurarvi che sorridano come prima cosa al mattino, regalate loro una tazza da caffè con una foto, un messaggio o un'immagine unica. Trovate un momento che amano veramente - una foto del loro bambino, del loro animale domestico o di una vacanza - e fatelo stampare sulla tazza.

#6. Magliette

Con le magliette personalizzate non si sbaglia mai. Dovete fare un regalo ai genitori di animali domestici? Se sì, regalate loro una maglietta con la foto dei loro animali! Volete fare un regalo ai nonni? Se sì, regalate loro una maglietta con una foto di famiglia! Non è nemmeno necessario che sia una foto: potete anche regalare magliette personalizzate con messaggi interessanti o barzellette! L'obiettivo non è dare al destinatario qualcosa da indossare alle feste, ma piuttosto farlo sorridere.

#7. Puzzle

Potete trasformare i ricordi preferiti del destinatario in un puzzle. Questo è il regalo ideale per le famiglie, soprattutto per quelle con più figli, perché è un'attività che crea un legame straordinario. Il destinatario (e la sua famiglia) può passare ore a ricomporre l'immagine rivisitando i ricordi catturati. È possibile utilizzare diverse idee per il puzzle, come fotografie di famiglia, di animali domestici o opere d'arte di un membro della famiglia.

Questi sono solo alcuni dei fantastici oggetti che potete regalare ad amici e parenti durante il Natale. Ma non lasciate che queste selezioni limitino le vostre idee: trovate regali personalizzati che parlino veramente a chi li riceve. Se avete pensato al vostro regalo, sarà sicuramente apprezzato.