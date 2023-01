L'autorità di regolamentazione britannica ritarda il rapporto sull'acquisizione di Activision da parte di Microsoft

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha confermato di aver ritardato la pubblicazione del suo rapporto sulla potenziale acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Il rapporto doveva essere reso pubblico il 1° marzo, ma ora la CMA ha confermato che non sarà pubblicato prima del 26 aprile. Tuttavia, c'è ancora la speranza che Microsoft possa porre fine alle sue sofferenze prima di quella data: la CMA afferma che "mira a completare l'indagine il prima possibile e in anticipo rispetto a questa data".

La CMA sta esaminando la proposta di acquisto di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari da parte della società madre di Xbox, Microsoft. Proprio come altre autorità di regolamentazione in tutto il mondo, la CMA ha delle preoccupazioni in merito alla mossa. Le preoccupazioni si riducono a una sola cosa: se il possesso da parte di Microsoft del franchise di Call of Duty avrà un impatto negativo su concorrenti del calibro di Sony e Nintendo.

Queste preoccupazioni, e il tempo necessario per raccogliere ed esaminare le prove, sono il motivo principale per cui la CMA ha scelto di ritardare la sua relazione. Il presidente del gruppo d'inchiesta Martin Coleman ha dichiarato che il gruppo ha preso in considerazione "la portata e la complessità dell'indagine e la necessità di considerare un'ampia mole di prove" quando ha confermato la mossa.

Negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission (FTC) ha già confermato di non essere entusiasta dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, arrivando a intentare una causa per impedire che ciò avvenga.

Microsoft ha ripetutamente cercato di tranquillizzare gli animi, affermando di essere disposta a firmare un accordo decennale con Sony e Nintendo che garantirebbe la permanenza di Call of Duty sulla piattaforma, anche una volta completata l'acquisizione di Activision Blizzard.

