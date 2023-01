Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - The Outer Worlds è stato una sorpresa davvero piacevole quando è arrivato nel 2019: un RPG spaziale vecchia scuola che ha preso le parti migliori di Fallout e le ha rimescolate attraverso una nuova lente.

Non è quindi una grande sorpresa sapere che sta per avere un sequel dopo che The Outer Worlds 2 è stato annunciato nel 2021 come parte di uno showcase di Xbox. Ecco tutti i dettagli (per ora piuttosto scarsi) che dovreste conoscere.

Annuncio di The Outer Worlds 2

Come già accennato, The Outer Worlds 2 è stato annunciato a metà del 2021 nell'ambito di un importante showcase di Xbox, cogliendo di sorpresa un bel po' di persone visto che a quel punto erano passati meno di due anni dall'uscita del primo gioco.

A quel punto, però, Xbox si comportava in questo modo: faceva annunci in anticipo prima di lasciare le cose in sospeso per anni senza un aggiornamento sull'effettivo arrivo previsto.

Il teaser di annuncio non sorprende per la sua ironia, ma per il fatto che, nel suo svolgersi, prende in giro i teaser in CGI. Ciò non toglie che si tratti di un teaser in CGI.

Data di uscita di The Outer Worlds 2

Il primo trailer di The Outer Worlds 2 non ha fornito alcuna indicazione su una probabile data di uscita, il che è già di per sé un indizio del fatto che il gioco non dovrebbe essere atteso a breve.

Considerando il ciclo di sviluppo di un tipico gioco di ruolo a mondo aperto come questo, saremmo sorpresi se il gioco uscisse addirittura nel 2023, dato che si tratterebbe comunque di una svolta molto rapida di quattro anni rispetto all'ultimo titolo.

Quindi, speculativamente, riteniamo più probabile una data del 2024, anche se presto potremmo scoprire qualcosa di più su questo fronte per mettere a tacere le voci.

Piattaforme di The Outer Worlds 2

The Outer Worlds è sviluppato da Obsidian, sotto l'egida di Xbox e Bethesda, quindi si può essere abbastanza sicuri di alcune cose riguardo alle piattaforme previste.

Il gioco arriverà su Xbox Serie X e Serie S, per esempio, e lo farà tramite Game Pass alla sua data di uscita, mentre salterà completamente PlayStation 5.

Ciò lo rende un'esclusiva per Xbox, poiché saremmo molto sorpresi se arrivasse su Switch, come è successo per il primo gioco.

I giocatori di PC, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo, dato che Obsidian è quasi certa di lanciare il gioco anche su PC, in quanto si tratta di una parte fondamentale del focus storico dello sviluppatore.

La storia di Outer Worlds 2

Il primo Outer Worlds presentava alcuni colpi di scena per i suoi finali multipli a seconda delle scelte fatte nel corso del gioco, ma tutti convergono di nuovo a un certo punto con alcune importanti coerenze (attenzione agli spoiler qui sotto!).

Lo Straniero, il personaggio del giocatore, finisce per diventare il leader delle colonie Halcyon che il gioco vi permette di esplorare, liberate dal giogo della Terra e delle sue corporazioni.

Si trattava di un finale piuttosto limitato e quindi riteniamo probabile che The Outer Worlds 2 ricominci da capo, con un nuovo personaggio e nuovi pianeti da esplorare.

Questo sarebbe coerente con la sua eredità, visto che la serie Fallout ha sempre gestito le cose in questo modo, ad esempio.

La conseguenza sarebbe anche che The Outer Worlds 2 sarebbe libero di raccontare una storia completamente nuova, senza dover essere eccessivamente deferente agli eventi del primo gioco.

Il gameplay di The Outer Worlds 2

Ci sono alcune ipotesi che possiamo fare con sicurezza su come si svolgerà The Outer Worlds 2: dopo tutto, si tratta di un sequel, quindi ci sarà una certa coerenza.

Ci si può quindi aspettare che sia uno sparatutto tattico con radici RPG, che passa da ampi e interessanti alberi di dialogo con gli sconosciuti e i compagni che si incontrano a sparatorie.

Ci saranno pianeti da esplorare, nemici da sconfiggere e un'abbondante dose di comicità.

Al momento non sappiamo se le sparatorie saranno ampliate con nuove opzioni e tecnologie, ma crediamo che sia lecito sperare in una loro modifica.

