High on Life sta spopolando su Xbox Game Pass

(Pocket-lint) - Siamo rimasti molto colpiti quando abbiamo giocato un'ora di High on Life alla Gamescom 2022 in estate, quindi non è una grande sorpresa che sia arrivato su Xbox Game Pass con un passaparola di successo.

Xbox ha appena confermato che il gioco è diventato il più grande lancio di Game Pass di qualsiasi tipo nel 2022 e il più grande lancio di terze parti mai avvenuto sul servizio.

Questo lo pone davvero nella stratosfera rarefatta di giochi come Halo Infinite e Forza Horizon 5, quindi Xbox è senza dubbio entusiasta di questo risultato tanto necessario per la sua piattaforma.

High on Life è un titolo molto più eccentrico di questi, quindi è ancora più impressionante che sia riuscito a emergere in questo modo. In breve, si tratta di uno sparatutto in cui le armi parlano con voi.

O, per meglio dire, è uno sparatutto comico nato dalla mente del creatore di Rick and Morty, Justin Roiland, in cui le armi parlano con una varietà di voci e personalità, il tutto ambientato in un universo alieno vivacemente bizzarro e maturo.

Il tono del gioco è molto divertente e le sue semplici sparatorie arcade mantengono le cose piacevoli e leggere senza affogare nei sistemi di gioco.

È esattamente il tipo di titolo bizzarro che Game Pass si adatta così bene, e sarà interessante vedere se il servizio riuscirà a raddoppiare questo successo con il suo programma per il 2023.

