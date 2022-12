Potremmo presto avere un livello di Xbox Game Pass più economico e con supporto pubblicitario

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft sta prendendo in considerazione la possibilità di offrire un livello più economico, con supporto pubblicitario, per il suo servizio Xbox Game Pass... se gli utenti lo desiderano.

Questo secondo un "sondaggio ufficiale" che sarebbe stato inviato ad alcuni possessori di Xbox, in cui si chiedeva se sarebbero stati disposti a pagare meno per una versione di Game Pass che esclude alcune funzioni e aggiunge la pubblicità all'avvio di un gioco.

Questo livello costerebbe 2,99 dollari al mese, molto meno dei 9,99 dollari del Game Pass standard e dei 14,99 dollari del Game Pass Ultimate.

Tuttavia, offrirebbe solo una selezione ridotta di giochi da scaricare, compresi i titoli first-party disponibili da almeno sei mesi. Gli abbonati regolari al Game Pass possono giocare ai giochi il giorno della loro uscita, oltre a 100 altri titoli.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non includerà nemmeno l'accesso al cloud play, quindi i giochi saranno disponibili solo sulla console Xbox di proprietà.

Microsoft ha anche sviluppato di recente una tecnologia in grado di riprodurre pubblicità durante il gioco, quindi non si sa ancora se anche questo aspetto avrà un peso.

Naturalmente, il sondaggio potrebbe non avere molto valore. Tuttavia, con l'aggiunta di Disney+ e Netflix di livelli più economici supportati da pubblicità negli ultimi tempi, c'è un precedente nell'offerta di una valida alternativa di abbonamento per coloro che hanno meno soldi in tasca.

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 12 Maggio 2022 Queste nuove schede sono incredibilmente più potenti dei loro predecessori: scopritene di più qui!

Vi informeremo se e quando scopriremo ulteriori dettagli.

Scritto da Rik Henderson.