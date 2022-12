Xbox potrebbe pianificare un grande evento per l'inizio del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per tutti gli annunci interessanti e i nuovi trailer che abbiamo avuto in occasione dell'edizione del 2022 dei The Game Awards, un nome molto importante è stato vistosamente assente: Xbox.

L'azienda non ha presentato alcun trailer, annuncio o dimostrazione di gameplay, nonostante la presenza di alcuni titoli in arrivo davvero importanti come Starfield e Redfall.

Questo ha alimentato le speculazioni sul fatto che l'azienda fosse rimasta in silenzio a causa dei tumultuosi progressi dell'acquisizione da parte di Activision, ma i fan sono rimasti comunque delusi. Si vocifera però che Xbox abbia in programma un proprio evento per l'inizio del 2023.

Il primo indizio è arrivato dal vicepresidente del marketing dei giochi di Xbox, Aaron Greenberg, in un tweet che potete vedere qui sotto.

Abbiamo in programma molte cose da mostrare e condividere su un anno incredibilmente eccitante per il 2023. Apprezziamo il fatto che la gente sia ansiosa di saperne di più. Il tempismo è sempre fondamentale, ma non preoccupatevi, non dovrete aspettare troppo a lungo per le nostre novità. https://t.co/d1dca2i2Nt- Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) 9 dicembre 2022

Per quanto ne sappiamo, potrebbe trattarsi solo di comunicati stampa che verranno rilasciati a gennaio, ma ora si vocifera di un evento vero e proprio.

Windows Central ha sentito delle voci su questo fronte, anche se non c'è nulla di preciso o di legato a una data.

Molti osservatori sperano che ciò sia vero, poiché Xbox si trova in una strana fase in cui il suo hardware è impressionante, ma continua a fare cilecca quando si tratta di riempire un intero anno solare con uscite di alto livello.

Starfield potrebbe segnare l'inizio di questo cambiamento, ma dipenderà da un lancio solido e dal successo di vendite, nessuno dei quali è effettivamente garantito.

Terremo comunque le orecchie ben tese e incroceremo le dita per ulteriori novità nel 2023. Nel frattempo, vediamo quali sono i giochi che non vediamo l'ora di vedere su Xbox Series X e S nei prossimi due anni.

Scritto da Max Freeman-Mills.