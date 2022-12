Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uno dei prodotti più venduti durante il Black Friday è stata la Xbox Series S, grazie a un'offerta straordinaria. Ma cosa succede se vi siete persi l'occasione?

Microsoft ha deciso di fare un po' di festa in più, riducendo ancora una volta il prezzo della sua console entry-level next-gen.

Ora è possibile acquistare la Xbox Series S con uno sconto di 50 euro. E, dato che è disponibile presso numerosi rivenditori, dovreste riuscire ad averla in tempo per il giorno di Natale.

Offerta natalizia Xbox Series S! La Xbox Series S è stata scontata con un incredibile sconto, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Solo 199,99 sterline nel Regno Unito, 249,99 dollari negli Stati Uniti. Visualizza offerta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La Xbox Series S è la più piccola delle console next-gen di Microsoft, ma questo non significa che non sia ricca di potenza e potenziale.

È in grado di riprodurre tutti i giochi Xbox Series X/S, oltre ai titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox originali che si trovano sull'Xbox Store.

Non ha un'unità disco: potete acquistare i giochi in formato digitale o abbinarla a Xbox Game Pass Ultimate per accedere a 100 giochi d'archivio e nuovi da giocare ogni volta che volete. Inoltre, poiché molti di essi sono disponibili in streaming su cloud, non è necessario scaricarli prima: basta un clic e si entra subito nel vivo dell'azione.

squirrel_widget_158169

Non si può davvero sbagliare con una Xbox Series S a questo prezzo. Potete anche leggere la nostra recensione qui: Recensione della Xbox Series S: Un punto di ingresso ideale per questa generazione di console.

Scritto da Rik Henderson.