Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si potrebbe pensare che la decisione della FTC contro l 'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft metta un chiodo nella bara della fusione, ma c'è un nuovo colpo di scena nella saga in corso. La Commissione europea sostiene che la sua controparte negli Stati Uniti ha commesso un errore fondamentale nella sua sintesi.

Anzi, si spinge fino a dire che l'autorità di regolamentazione statunitense sta usando un'affermazione non vera per giustificare la sua posizione.

Nella sua denuncia contro l'acquisizione, la FTC ha affermato che "Microsoft ha già dimostrato che può e vuole negare i contenuti ai suoi rivali nel settore dei giochi". Ha fatto riferimento alla precedente acquisizione della società madre di Bethesda, ZeniMax, sostenendo che Microsoft ha scelto di rendere Starfield e Redfall esclusive per Xbox dopo aver assicurato alle "autorità antitrust dell'UE" che non lo avrebbe fatto. L'UE ha quindi ratificato l'accordo sulla base di false promesse.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Questa affermazione è stata ora smentita dalla stessa Commissione UE, che ha rilasciato una dichiarazione in cui sostiene il contrario. Essa sostiene di aver "autorizzato la transazione Microsoft/ZeniMax in modo incondizionato" e che non erano state fornite in precedenza assicurazioni di questo tipo. Inoltre, il gruppo di esperti dell'UE ha ritenuto che "la transazione non avrebbe sollevato problemi di concorrenza".

In pratica ha dato a Microsoft una spinta per le sue argomentazioni legali contro la FTC, se e quando il caso sarà sottoposto ai tribunali.

Una cosa è certa: non aspettatevi una soluzione a breve.

Scritto da Rik Henderson.