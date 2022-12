Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft è stata citata in giudizio dalla Federal Trade Commission (FTC) nel tentativo di bloccare l'acquisizione dell'editore di Call of Duty, Activision Blizzard.

La prevista acquisizione di Activision Blizzard, per un valore di 68,7 milioni di dollari, è un'operazione che Microsoft sta cercando di portare a termine da un bel po' di tempo a questa parte, e recenti voci suggerivano che la FTC fosse pronta a ratificare l'accordo. È evidente che ciò non sta accadendo: in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, l'azienda ha confermato di aver fatto causa a Microsoft. Il timore è che Microsoft mantenga alcuni franchise come esclusive Xbox.

"La Federal Trade Commission sta cercando di bloccare il gigante della tecnologia Microsoft Corp. dall'acquisizione del principale sviluppatore di videogiochi Activision Blizzard, Inc", si legge nel comunicato. La FTC sostiene "che l'operazione da 69 miliardi di dollari, la più grande di sempre per Microsoft e la più grande di sempre nel settore dei videogiochi, consentirebbe a Microsoft di sopprimere i concorrenti delle sue console di gioco Xbox e della sua attività in rapida crescita di contenuti in abbonamento e cloud-gaming".

Si temeva che Microsoft avrebbe fatto di Call of Duty, in particolare, un'esclusiva Xbox, nonostante l'azienda avesse affermato il contrario. Era pronta a consegnare a Sony un contratto decennale che garantiva la pubblicazione dei giochi su PlayStation e altre piattaforme, ma ciò non è bastato a placare la FTC.

La dichiarazione indica l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft come causa di preoccupazione per il futuro. "Microsoft ha deciso di rendere esclusivi per Microsoft diversi titoli di Bethesda, tra cui Starfield e Redfall, nonostante le assicurazioni fornite alle autorità antitrust europee sul fatto che non avesse alcun incentivo a non far uscire i giochi dalle console rivali".

Sembra sempre più improbabile che questo accordo vada avanti e sarà molto interessante vedere la risposta di Microsoft in questa storia in divenire.

Scritto da Oliver Haslam.