(Pocket-lint) - Phil Spencer, capo di Xbox, ha rivelato che è stato raggiunto un accordo decennale con Nintendo per reintrodurre Call of Duty sulle sue console.

L'ultimo COD apparso su una console Nintendo è stato Call of Duty: Ghosts, uscito per Wii U nel 2013. Grazie al nuovo accordo, i futuri giochi di COD appariranno su Nintendo Switch e su qualsiasi altra console di nuova generazione del colosso giapponese. Questo se l'acquisizione di Activision Blizzard sarà approvata dagli enti normativi mondiali, come la Federal Trade Commission (FTC) negli Stati Uniti e la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito.

Entrambi stanno ancora esaminando l'acquisizione, con la CMA in particolare che ha espresso preoccupazioni sulla base delle argomentazioni presentate da Sony.

Spencer, tuttavia, sostiene di essere disposto a concludere con Sony un accordo simile a quello stipulato con Nintendo. Xbox ha anche offerto le stesse condizioni a Steam, per i giocatori di PC.

Sono inoltre lieto di confermare che Microsoft si è impegnata a continuare a offrire Call of Duty su @Steam contemporaneamente a Xbox dopo la chiusura della fusione con Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware- Phil Spencer (@XboxP3) 7 dicembre 2022

Secondo quanto riferito, Microsoft si incontrerà con la FTC nel corso della giornata per fugare ogni ulteriore preoccupazione sulla fusione, nel tentativo di farla passare presto. Bloomberg scrive che il presidente di Microsoft Brad Smith parlerà con la presidente della FTC Lina Khan.

Non è ancora noto se si terranno a breve anche colloqui con la CMA.

